Francia se defiende y tacha de infundadas las trabas para que Renfe entre en el país

Francia sale a defenderse ante las críticas de Renfe. Esta vez ha sido en la voz del embajador del país en España, Jean-Michael Casa, que asegura que Francia no está obstaculizando la entrada de Renfe ni de ningún otro operador en su red de alta velocidad. Como ejemplo ha recordado que Trenitalia, la compañía nacional de trenes de Italia, ya opera desde hace poco más de un año en territorio franco, específicamente en el trayecto París-Lyon, y hasta Milán.

En una entrevista con el medio Europa Press, el embajador ha explicado que los retrasos del estreno de Renfe en Francia se deben al sistema de señalización que la empresa española ha querido introducir en el país con sus trenes y que no es compatible con el sistema de la red francesa. "No quiero criticar a Renfe, pero se queja mucho de que hay trabas, y estas resultan de algunas elecciones técnicas, siendo el principal problema el sistema de señalización de los trenes que quería introducir en Francia y que no es compatible con el sistema instalado en la línea de París a Lyon", ha señalado.

El diplomático ha argumentado que Ouigo, la empresa nacional de trenes de Francia que ya opera en España, también ha tenido que retrasar su operativa en Andalucía por esa misma razón, porque el sistema de seguridad en esa línea no es compatible con el sistema europeo que equipa sus trenes.

"Ouigo también ha tenido dificultades al principio, por ejemplo para poder acceder a algunos talleres. Son cosas normales, porque no se habla la misma lengua, hay reglas de mercados públicos y de concursos públicos que respetar. De hecho, Ouigo va a ir mucho menos rápido en Andalucía porque el sistema de señalización que funciona en la línea no es compatible con los trenes de Ouigo. Así que va a tener que adaptarse y cambiar su sistema", ha aclarado.

Jean-Michel Casa ha avanzado que en los próximos años se abrirán nuevas líneas a la competencia como las de Nantes-Lyon o Nantes-Burdeos, en las que Renfe también podrá operar, pero ha remarcado que la liberalización va avanzando a medida que se van estudiando las capacidades de acogida de los trenes, de las infraestructuras y de accesibilidad a los talleres.

"Ouigo ha hecho un trabajo muy serio aquí (en España) y funciona perfectamente. Los trenes van llenos y no han robado mercado a Renfe, sino que ha crecido y se ha democratizado el mercado, bajando los precios más de un 40%. Ouigo tenía la convicción de que España tenía la mejor red de alta velocidad casi del mundo, pero que era poco explotada y tenía capacidad para muchos más trenes", ha defendido el embajador.

Tanto Renfe como los organismos públicos de los que depende, como el Ministerio de Transportes y en última instancia el Gobierno, han criticado en varias ocasiones la "falta de transparencia" en Francia de acceso a la red, señalando las "trabas" puestas en ese país a su entrada. El operador español prevé estrenar antes de este verano sus conexiones de alta velocidad entre Madrid y Barcelona con Lyon y Marsella y extender las circulaciones hasta París antes de que acabe del año.