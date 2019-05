Un sobrino de Franco pierde la limpieza de El Pardo y Zarzuela y entra en pérdidas

La empresa de un joven de 25 años ganó hace 16 meses la contrata pública de limpieza del edificio de cocina y el comedor del Cuartel 'El Príncipe' y distintas dependencias del palacio de la Zarzuela. Se trata de un sobrino nieto de Franco e hijo de José María Martínez-Bordiu Ochoa y administrador único de Imperium Servicios Globales SL. El emprendedor Jaime Martínez-Bordiú Aznar es además hijo de Rocío Aznar de la rama de los navieros (es sobrino de Alejandro Aznar y de Mónica de Oriol, expresidenta del Círculo de Empresarios) y hermano de Diana (Didi) Martínez Bordiú, que en su día formaba parte del círculo de íntimos del ahora monarca Felipe VI.

La empresa de este sobrino nieto de Franco acaba ahora de perder la contrata para seguir limpiando estas regias dependencias. El contrato, cuya factura paga el Ministerio de Defensa, todavía está vigente y expira el 31 de mayo. Aprovechando la coyuntura (que no se ha renovado la licitación), la sociedad ha presentado por fin cuentas y salen con pérdidas. El ejercicio de 2017 muestra un fuerte incremento de la facturación (se quintuplicó, hasta 253.331 euros), pérdidas de 3.999 euros y 23 empleados al cierre del ejercicio. Estos datos los podría haber remitido al Registro Mercantil antes de la contrata, pero no lo hizo.

Cuando se adjudicó ese contrato, las últimas cuentas presentadas por Imperium Servicios Globales Sl eran las de 2016 y reflejaban 47.165,15 euros de ventas, 5.392,44 euros de beneficio y cinco empleados.

Este concurso que ganó el sobrino nieto de Franco alarmó a algunos partidos políticos y provocó una pregunta parlamentaria de un diputado de ERC. Se le respondió que Imperium Servicios Globales SL había presentado la oferta más ventajosa. De este modo, esta jovencísima firma ganó una contrata por un año valorada en 147.351,11 euros con IVA que luego se prolongó "por acuerdo de las partes" cuatro meses más y la cosa quedó en 294.702,22 euros.

Imperium ofertó un precio un 12,2% por debajo del importe máximo de licitación y solo 458,72 euros inferior a la segunda mejor oferta, presentada por Limcamar Limpiezas y Servicios, S.L, una empresa muy experimentada, que tiene entre sus clientes, según su web, a multinacionales como Iberdrola, Inditex, Ikea o H&M.

De la limpieza a los licores

La empresa de Martínez-Bordiú ha sufrido varios vaivenes recientes en su administración. En enero de 2019 el sobrino nieto de Franco dejó de ser administrador único y ayer, día 20 de mayo, ha vuelto a serlo. También ha cambiado su domicilio social. Imperium estaba domiciliada en un unifamiliar en La Florida, a 5o metros del camino que conduce a Zarzuela que precisamente tiene ese nombre, y ahora tiene su sede social en un local de oficinas en Coslada, Madrid.

El sobrino nieto de Franco tiene además de este negocio que sí ha ubicado cerca del Camino a la Zarzuela. Una de ellos es una empresa de licores Jokershot Liquors SL. Esta entidad ha lanzado un licor con sabor a piruleta que triunfa en las barras de los bares de la elitista calle Ponzano. Aunque como no presenta cuentas no podemos saber si su éxito se traduce en cifras en positivo.

Por otro lado, la contrata de limpieza de las cocinas de Zarzuela y Moncloa que tenía Imperium se la ha llevado otra empresa madrileña, ahora de Boadilla del Monte. Se trata de Made for Success Sl. Esta firma se lleva ahora 52.000 euros por cuatro meses de contrato. Se ve que en el tema de limpieza en Zarzuela y El Pardo prefieren ahora no arriesgar y optar por contratas más breves, ya que han pasado de licitar por 16 meses a quedarse en cuatro. Por cierto, el objeto social de Made for Success SL es la promoción inmobiliaria. Ni rastro de algo relacionado con la limpieza en su actividad principal.