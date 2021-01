Goirigolzarri espera que CNMC apruebe la fusión con CaixaBank sin condiciones

Bankia ha presentado este jueves sus últimos resultados anuales como entidad independiente. A partir del próximo mes de marzo, momento en que se esperan las autorizaciones regulatorias para hacer el cierre legal de la fusión, el banco que encabeza José Ignacio Goirigolzarri se unirá a CaixaBank y crearán la mayor entidad en activos de España. En este sentido, y para que esto ocurra, debe recibir el visto bueno de varias instituciones, entre las que destaca el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La cúpula de la entidad confirma que el proceso va "según lo previsto" y cree que el organismo que encabeza Cani Fernández aprobará la fusión sin pedir ninguna condición.

"Nosotros no estamos esperando ningún tipo de reestricciones porque es cierto que, pese a que la suma nos pone en cuotas de mercado del 25%, al analizar las cuotas de los líderes en los países más cercanos, estas cifras son comunes", ha afirmado Goirigolzarri durante la presentación de resultados de la entidad este mismo jueves.

Otro de los indicadores clave, el índice de Herfindahl -que evalúa la concentración económica de un mercado- se sitúa, según los cálculos que maneja la entidad, en 1300 puntos, mientras que la Comisión Europea interpreta que hay problemas a partir de 1800, tal y como ha señalado Goirigolzarri.

Más allá de la normativa que se maneja en los reguladores, el presidente de la entidad ha recordado que "es evidente que hoy en día los bancos no solo compiten con los bancos, también con tecnológicas, fintech... y gigantes como Apple o Google", por lo que consideran que ese 25% de cuota de mercado tras la fusión en gran parte de los productos, "no responde a la realidad de ese mercado".

Goirigolzarri ha aprovechado su última intervención como presidente de la entidad para realizar una reflexión a este respecto y destacar los cambios que se dieron en la última ola de reestructuraciones. "Desde la crisis de 2008 el sistema bancario español ha tenido un proceso de consolidación ciertamente notable y sin embargo los niveles de competencia no han bajado", ha admitido. "Han subido", un hecho que lleva a que los costes en España sean más baratos que en cualquier otro país de Europa. "Este proceso no significa menor competencia, intentar igualarlo creo que no responde a la realidad histórica", ha señalado el futuro presidente de la nueva CaixaBank.

El fin de la marca Bankia, en verano

Una vez que se reciban las autorizaciones regulatorias comenzará el proceso de integración efectiva, que finalizará con la parte tecnológica a final de año. Las oficinas de Bankia dejarán de lucir su logo y pasarán a tener la estrella de Miró durante, previsiblemente, este verano. "Pasaremos un proceso que se empezará poco después del cierre mercantil y que nos llevará tres o cuatro meses", ha señalado Goirigolzarri.

El cierre de la operación pondrá fin a la vida de Bankia como marca, un periodo que el propio presidente ha definido como "muy feliz desde el punto de vista profesional" y ha señalado que "lo que mejor me ha pasado es trabajar con el equipo comercial".