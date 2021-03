Caixa ultima el mayor ajuste de plantilla en España y baraja hasta 8.000 salidas

CaixaBank y Bankia ya son un solo banco. Este viernes se inscribía en el Registro Mercantil de Valencia la primera fusión de la nueva ola de operaciones de concentración y se daba el pistoletazo de salida a la integración 'real' de ambas entidades. El primer movimiento será el de la desaparición de la marca de la antigua Caja Madrid de las madrileñas Torres Kio y, de forma casi paralela, se abrirá uno de los grandes melones de este movimiento financiero: la negociación del ajuste de plantilla que se llevará a cabo en los próximos meses y que se colocaría en el umbral de las 8.000 salidas, según señalan a La Información fuentes del sector.

El banco que encabezan José Ignacio Goirigolzarri y Gonzalo Gortázar celebrará el martes su primer consejo de administración como una sola entidad. En él, entre otras cosas, se nombrará oficialmente al hasta ahora presidente de Bankia como presidente de CaixaBank y se sentarán las bases para la primera conversación con los sindicatos que tendrá lugar a la vuelta de Semana Santa. Este ajuste será el mayor de la historia financiera de España, superando incluso al que la propia Bankia llevó a cabo en 2012 tras ser rescatada y que terminó con una reducción de plantilla de 7.000 personas.

Los sindicatos pidieron en la junta de accionistas que Bankia celebró el pasado martes que las salidas fueran voluntarias y no traumáticas, algo que el propio Goirigolzarri afirmó que se respetaría, haciendo primar la meritocracia por encima de cualquier otro criterio. En la presentación realizada este mismo viernes para presentar el cierre de la operación, el CEO del banco, Gortázar, ha señalado que el objetivo es realizar este ajuste buscando "siempre que sea posible la voluntariedad y la meritocracia", dejando la puerta abierta a un pequeño número de salidas forzosas.

A cierre de 2020, últimos datos disponibles, la suma del personal de las dos entidades superaba los 46.000 empleados, de los que dos tercios corresponden a CaixaBank y el tercio restante a Bankia. CaixaBank SA tiene 4.542 empleados mayores de 50 años mientras que en el caso de Bankia esta cifra es de 5.100 trabajadores. Esta división de edad de la plantilla hace que muchos de los profesionales de las entidades piensen ya en las prejubilaciones como las que han llevado a cabo en los últimos meses otras entidades como Sabadell o Santander.

Pese a ello, en la reunión celebrada este viernes, Gortázar no ha querido dar pistas sobre el instrumento jurídico que ser utilizará para llevar a cabo el ERE -si será a través de prejubilaciones o también con bajas incentivadas como en el caso del de El Corte Inglés- y ha rechazado enviar ningún mensaje concreto a los mayores de 50 años que trabajan actualmente en ambos bancos. "No he hablado de la edad", señaló Gortázar. Las cifras totales de salida se sitúan, para muchos en el entorno de los 8.000 trabajadores, si bien existen otras fuentes que elevan aún más estos números.

El ajuste se llevará a cabo en una sola fase para evitar que el proceso se dilate

Lo que sí han querido dejar claro es que, pese a su magnitud, el ajuste de plantilla se realizará en una sola fase, llevando a cabo las salidas de los centros corporativos y la red de oficinas al mismo tiempo y evitando que el proceso se alargue en el tiempo. El objetivo es cerrar las negociaciones durante el segundo trimestre del año, de tal forma que las salidas puedan empezar a llevarse a cabo durante este mismo 2021.

Los siguientes pasos, más allá de las negociaciones sobre este ajuste de plantilla, tienen que ver con la integración tecnológica de la entidad -que se realizará en la última parte de este ejercicio- y la ruptura del acuerdo de bancaseguros que tenía Bankia con Mapfre. En este sentido, la propia aseguradora emitió ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una información privilegiada este mismo viernes en la que señalaba que el banco deberá abonar hasta el 120% del valor de mercado de la sociedad conjunta, una cifra que algunas fuentes ya colocan en el umbral de los mil millones de euros.