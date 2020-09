Tarjetas, depósitos, hipotecas... Cómo afecta la fusión Caixa-Bankia al cliente

Este jueves se hacía público el inicio de las negociaciones de fusión entre CaixaBank y Bankia. Ambas entidades firmaron un acuerdo de confidencialidad para intercambiar información que usarán para valorar la viabilidad de la operación, que se trataría del enésimo proceso de unión bancaria en España tras la crisis de 2008.

¿Cuál ha sido el detonante de la posible fusión? Tras la crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia del coronavirus, la disminución de la rentabilidad que ha registrado la banca española ha hecho saltar las alarmas. Bankia ha sido una de las entidades que ha registrado el peor dato, lo que podría haber acelerado sus planes de privatización.

El resultado de la operación, que todavía no se ha formalizado, permitirá al grupo abaratar costes, mejorar su eficiencia y aumentar su rentabilidad, lo que será positivo para los inversores y los reguladores. Tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo llevan meses reclamando a las entidades españolas integraciones para lidiar con las bajadas de rentabilidad del sector bancario. El nuevo grupo conformado por Bankia y CaixaBank se posicionaría como el primero del mercado bancario español, sumando un total de más de 650.000 millones de euros en activos.

Con el fin de resolver las dudas de los clientes de ambas entidades sobre las consecuencias de la integración, los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com han creado una página informativa sobre la fusión de Bankia y CaixaBank.

¿Qué pasará con mis cuentas o tarjetas?

Todavía se desconoce cómo serán los detalles de la fusión, aunque se espera que CaixaBank tome el control de la nueva formación y Bankia sea absorbida. En cualquier caso, por lo general, tras las fusiones, los bancos resultantes acostumbran a homogeneizar las condiciones de sus productos, así como sus tarifas, pero no se trata de un proceso inmediato.

Debemos saber que los bancos pueden cambiar unilateralmente las condiciones de las cuentas y de las tarjetas. Desde el comparador financiero HelpMyCash.com, explican que es muy probable que al principio se mantengan las condiciones de los contratos de las cuentas o de las tarjetas sin demasiados cambios, pero tras un plazo de tiempo prudencial la entidad resultante decida unificar dichas condiciones. No obstante, hay que destacar que la entidad estaría obligada a notificar al cliente con dos meses de antelación los cambios para que este pueda decidir si le interesa mantener el contrato del producto o bien cancelarlo.

Otros cambios que los clientes podrían contemplar tras la integración es la modificación de los servicios informáticos, pudiendo desaparecer la banca online y aplicaciones actuales, o bien, el cambio de numeración de la cuenta. En este caso, lo más probable es que los clientes de Bankia vean modificado su código IBAN, aunque es un trámite que no les debería generar ningún perjuicio, ya que la entidad es quien redireccionaría las domiciliaciones hacia el nuevo IBAN.

¿Cambiarán las condiciones de mi hipoteca o préstamos?

Si la fusión resulta favorable, las hipotecas o los préstamos no se verían afectados. Los titulares mantendrán las condiciones ya que se trata de contratos con una duración definida, por lo que no podrían modificarse de forma unilateral.

Los requisitos para bonificar el tipo de interés de los créditos también serían los mismos tras la fusión (si una hipoteca rebaja el interés en un punto porcentual al domiciliar la nómina, tras la unión, esto no cambiaría). No obstante, las condiciones particulares de los productos vinculados sí podrían verse alteradas si no aparecen fijadas en las escrituras. Por ejemplo, las primas de los seguros podrían ser diferentes tras la renovación, se podrían incluir nuevas comisiones en tarjetas, etc.

¿Qué sucederá con los fondos de inversión y los planes de pensiones?

En el caso de los productos de inversión, es probable que los clientes se vean obligados a traspasar sus fondos a los productos comercializados por el nuevo banco, ya que no todas las entidades bancarias comercializan los mismos fondos de inversión ni planes de pensiones. Este traspaso puede obligar al cliente a tener que asumir las comisiones de la otra entidad. A efectos fiscales, este cambio no supondría ninguna alteración para el cliente.

¿Qué pasa con la seguridad de mi dinero?

El organismo encargado de proteger nuestros depósitos y cuentas es el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre los primeros 100.000 euros por titular y banco. Ahora mismo, los clientes con cuentas o depósitos en ambos bancos estarían cubiertos con hasta 200.000 euros por titular (100.000 euros en CaixaBank y 100.000 euros en Bankia).

Tras la fusión, la cobertura se reduciría a la mitad (100.000 euros en total), ya que en lugar de dos bancos, el cliente sería cliente de uno solo (el banco que resulte de la fusión). Desde HelpMyCash.com recomiendan que, si es nuestro caso y nuestros ahorros superan dicha cantidad, abramos una cuenta en otro banco adicional para conseguir la máxima protección.

¿Se cerrarán oficinas?

Lo más probable es que sí. El nuevo grupo bancario sumaría más de 6.000 oficinas en España. Tras la fusión, podrían ajustar el número de sucursales abiertas y eliminar las duplicidades en las distintas comunidades autónomas. El cierre de oficinas serviría al grupo para ahorrar costes y mejorar su rentabilidad, el objetivo principal de la fusión.