Fusión Caixabank-Bankia: qué pasará con las hipotecas y otros préstamos

El pasado jueves, ya bien entrada la noche, se hacía público el inicio de las negociaciones de fusión entre Caixabank y Bankia. Ambas entidades han firmado un acuerdo de confidencialidad para intercambiar información que usarán para valorar la viabilidad de la operación, que se trataría del enésimo proceso de unión bancaria en España tras la crisis de 2008.

¿Cuál ha sido el detonante de la posible fusión? Tras la crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia del coronavirus, la disminución de la rentabilidad que ha registrado la banca española ha hecho saltar las alarmas. Bankia ha sido una de las entidades que ha registrado el peor dato, lo que podría haber acelerado sus planes de privatización.

El resultado de la operación, que todavía no se ha formalizado, permitirá al grupo abaratar costes, mejorar su eficiencia y aumentar su rentabilidad, lo que será positivo para los inversores y los reguladores. Tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo llevan meses reclamando a las entidades españolas integraciones para lidiar con las bajadas de rentabilidad del sector bancario. El nuevo grupo conformado por Bankia y CaixaBank se posicionaría como el primero del mercado bancario español, sumando un total de más de 650.000 millones de euros en activos.

¿Cambiarán las condiciones de mi hipoteca o préstamos?

Si la fusión resulta favorable, las hipotecas o los préstamos no se verían afectados. Los titulares mantendrán las condiciones ya que se trata de contratos con una duración definida, por lo que no podrían modificarse de forma unilateral.

Los requisitos para bonificar el tipo de interés de los créditos también serían los mismos tras la fusión (si una hipoteca rebaja el interés en un punto porcentual al domiciliar la nómina, tras la unión, esto no cambiaría). No obstante, las condiciones particulares de los productos vinculados sí podrían verse alteradas si no aparecen fijadas en las escrituras. Por ejemplo, las primas de los seguros podrían ser diferentes tras la renovación, se podrían incluir nuevas comisiones en tarjetas, etc.