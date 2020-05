La agencia de Casemiro, Odriozola  y Granero se aleja de China y mira a la MLS

The Best of You Sports, la conocida agencia de representantes española que lleva a jugadores de la talla de Esteban Granero, Casemiro, Álvaro Odriozola o Sergio Canales, ha decidido esta semana prescindir de los únicos dos directivos chinos de su consejo, Zhou Shiyong y Lin Siliang, en un movimiento que la aleja del mercado asiático y que presumiblemente trata de acercar a sus futbolistas representados a la Major League Soccer (MLS). ¿La clave? Sortear las estrictas restricciones impuestas desde EEUU para las empresas extranjeras en el contexto de la guerra comercial; entre ellas, que no haya ningún directivo chino.

El parón futbolístico desde el inicio de la crisis del coronavirus no solo ha dejado muy tocados económicamente a muchos clubes europeos, sino que también puede haber supuesto la apertura de un nuevo escenario internacional. La mejor prueba de ello es que la gran mayoría de los equipos se plantean traspasos a coste cero, mientras que las ligas de China y EEUU se han convertido en un mercado realmente atractivo para hacer caja. Y, en el caso de The Best of You Sports, participado en un 33% por el fondo hongkonés Guirenniao, el objetivo de cara a este verano parece centrarse en la MLS.

En cualquier caso, eso no significa que el mercado chino no siga abierto. El mejor ejemplo lo vimos hace solo unos meses: cuando Esteban Granero -exjugador del Real Madrid, Getafe y Real Sociedad, entre otros- decidió el pasado enero dejar el Espanyol y fichar por el Marbella de 2ªB, pocos entendieron la decisión de quien entonces era uno de los capitanes 'pericos' en la Liga Santander. Quizás, quien mejor la comprendió fue su hermano, Pedro Granero, CEO de The Best of You Sports, ya que curiosamente el fondo hongkonés que respalda a su compañía había adquirido el club marbellí en 2018. Y el poder de influencia del grupo inversor chino obró el milagro.

Porque tras inyectar 5 millones de euros en The Best of You en 2015, el fondo hongkonés adquirió el 33% de la agencia regentada, entre otros, por Pedro Granero, Óscar Ribot, exjefe de comunicación del Real Madrid entre 2009 y 2012, o el conocido comentarista de fútbol Óscar López. Desde entonces, sus lazos con China no han hecho más que aumentar, coincidiendo con el éxodo masivo de futbolistas y entrenadores españoles de los últimos años, como el caso de Jonathan Viera (de Las Palmas al Beijing Guoan), Mario Suárez (del Watford al Guizhou Hengfeng Zhicheng, donde entrenaba Gregorio Manzano), Jonathan Soriano (del Salzburgo al Beijing Guoan) o Juan Cala (del Getafe al Henan Jianye).

La MLS, un mercado al alza

A pesar de la profunda vinculación con China -cabe recordar que el propio Pedro Granero vivió 15 años en el país asiático-, la agencia lleva años defendiendo "un modelo de representación estilo americano", tal y como Ribot explicaba en 2017 en una entrevista. "Ofrecemos a nuestros jugadores un servicio completo de 360 grados. Desde marketing, comunicación o redes sociales hasta asesoría fiscal y legal, gestión patrimonial, departamento médico o logística. El jugador solo debe estar centrado en jugar al fútbol", explicaba entonces.

A través de su empresa (11Mac11), Ribot participa en un 22% de The Best of You Sports, mientras que el 45% restante corresponde a Piramagen, sociedad creada en 2007 por los hermanos Granero. Ambas partes parecen haber dado un giro de 180 grados a la política de la compañía, que al menos hasta enero han tratado de orientar parte del negocio a los intereses del fondo chino. Pero la actual situación del país, epicentro del coronavirus, podría ser el motivo de este viraje y de que sea aparentemente más atractiva la MLS, a pesar de que EEUU sea en estos momentos el país más golpeado por la pandemia.

El principal problema es la nueva regulación de las inversiones extranjeras que controla el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) desde el pasado febrero. Con este mecanismo, el Gobierno de Donald Trump pretende blindarse ante el capital foráneo que pueda desvirtuar cualquier mercado... incluido el del fútbol, que empieza a ganar peso: en los últimos 15 años, la MLS ha pasado de ser una liga de 12 equipos concebido como una suerte de 'cementerio de elefantes' a una competición más similar a la NBA, donde cada uno de los 26 clubes contrata a los mejores jugadores extranjeros (aquellos que se deciden a dejar Europa o Sudamérica). En las últimas temporadas, por allí han pasado estrellas como Zlatan Ibrahimovic, David Villa o Wayne Rooney. Evidentemente, la chequera es importante.

Mira también El Gobierno permitirá reanudar las ligas profesionales a partir de la Fase 2

La expansión de la MLS en los últimos años es tal que algunos de sus equipos ya generan más ingresos que muchos europeos: por ejemplo, en 2019, el Atlanta United facturó 78 millones de dólares (71,5 millones de euros) y Los Angeles Galaxy llegó a los 64 millones de dólares (58 millones de euros). Para hacerse una idea, se trata de cifras dignas de un equipo de media tabla en la Liga Santander (el Getafe ingresó el año pasado 78 millones de euros, mientras que el Celta facturó 62 millones), pero muy superiores a los equipos de otras ligas europeas.

Por eso, EEUU empieza a ser un destino realmente atractivo para los jugadores españoles. La última temporada, nueve estuvieron en la MLS: Alejandro Pozuelo (Toronto FC), Jon Bakero (Toronto FC), Andreu Fontàs (Sporting Kansas City) Ilie Sánchez (Sporting Kansas City), Carles Gil (New England Revolution), Víctor Rodríguez (Seattle Sounders), Oriol Rosell (Orlando City), Jon Erice (Vancouver Whitecaps) y Javi Pérez (Los Angeles FC). Alguno de ellos, como Pozuelo, con fichas de 3,8 millones de dólares anuales, difícilmente alcanzables en equipos como el Getafe o el Celta sin ser la estrella.