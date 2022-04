Galán carga contra el tope ibérico al gas y planea cargar el IPC en los contratos

Golpe en la mesa de Iberdrola. Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía, carga contra la excepción ibérica de topar el gas a 50 euros y planea ya cargar el IPC en los contratos si se prolonga en el tiempo su alto nivel. La compañía anunció hoy que ha visto elevado su beneficio un 3% hasta marzo, pese al caos energético en nuestro país y gracias al crecimiento de los negocios internacionales, que compensaron el mal resultado de España, cuyo beneficio cayó un 29 % afectado por los altos precios de la electricidad no traspasados. En la conferencia con los analistas, Galán ha asegurado que España "no es una isla energética" y se ha mostrado en contra del plan estrella del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para topar el gas y ha puesto sobre la mesa que si la presión al alza de la inflación se prolonga en el tiempo tenga que trasladar la subida de los precios a los contratos a largo plazo de los clientes.

Desde el Gobierno la respuesta ha llegado rápida. Ha sido la vicepresidenta Teresa Ribera quien tras asegurar que "el presidente de Iberdrola nos tiene acostumbrados a hacer asertos muy potentes" matiza que desde el ejecutivo se entiende que "su obligación es responder a los intereses de sus accionistas y maximizar las expectativas de beneficio". La ministra de Transición Ecológica mantiene que "nuestra responsabilidad es proteger a los consumidores y creemos que en un mercado roto sin cambios en la oferta ni demanda no es razonable no intervenir porque se frena una cantidad de recursos importantísimos y deberían estar destinados a facilitar mayores medidas de la transición energética, protección social e innovación para lo que necesitemos a posteriori".

Ribera reconoce que ahora se reducen los beneficios de las eléctricas, pero aclara que "eran beneficios con los que nunca iban a poder contar porque no han sido precios ni costes que estuvieran en el horizonte de ningún analista. Sabíamos que contaban con un margen de retorno importante para mantener la calidad de las inversiones en sus infraestructura o despliegue de renovables, pero es más cuestionable que en un mercado roto como este en el que el diferencial de beneficio es tan alto tenga que mantenerse solo con el argumento de que no se puede tocar el mercado y a sabiendas de que lo van a pagar los consumidores. El esfuerzo debe ser distribuido".

Con motivo de la presentación de resultados del primer trimestre de la compañía, Galán ha aclarado que la compañía cuenta con coberturas para protegerse de la inflación para este ejercicio 2022, así como de las subidas de tipos, con un 80% de su deuda a plazo fijo. No obstante, consideró que si se mantienen a futuro estos niveles de inflación, "se tendrá que reflejar en los futuros precios de los PPAs (contratos a largo plazo) que tengamos que firmar". "Si sigue, aumentará nuestro 'capex' y habrá que transferirlo a los contratos a futuro", añadió el directivo. Por otra parte, criticó la decisión de "crear regímenes especiales o excepcionales", como el propuesto para el mercado ibérico, en lugar de "buscar soluciones comunes". En este sentido, defendió que la situación de España "no es diferente" a la del resto de Europa, con unos precios de la electricidad 'spot' (mercado mayorista diario) y 'forward' (futuros) "similares o inferiores" a los de otros países europeos.

Al respecto Ribera puntualiza que las eléctricas están en muy buena posición para seguir aumentando su ámbito de negocio porque la transición energética una de las cosas que impulsa es la electrificación de usos de energía que hasta ahora gestionaban como fósiles" y alerta de que " el mercado va a retribuir a todas las tecnologías como mucho al precio de corte que estamos fijando para el gas, por tanto, tiene menos beneficios y el coste adicional que represente el gas es lo que tenemos que pagar, pero esto no significa que las eléctricas puedan remitir a los consumidores el coste asociado a la disminución de beneficios tanto a los de tarifa fija vinculada a un contrato como a los que cuentan con un coste vinculado a precio de mercado mayorista".

Por su parte Galán, que negó la existencia de los denominados 'windfall profits', señaló que lo que sí hace diferente a España del resto de Europa es el "diseño erróneo" de su tarifa regulada, que está ligada a la volatilidad de los precios del mercado 'spot', mientras que en otros países el esquema es diferente -como en Portugal con una cesta de precios a futuro- o directamente no existe. De todas maneras, Galán estimó que el acuerdo para aplicar una 'excepción ibérica' para topar el precio del gas destinado a la generación de electricidad, a falta de conocer los detalles, no tendrá "ningún tipo de impacto" para Iberdrola. A este respecto, señaló que los márgenes "extraordinarios" están en el gas natural y el petróleo, "no en las eléctricas", apuntando que las empresas dedicadas a 'oil&gas' son las que están mejorando sus beneficios.

De esta manera, afirmó que la solución al contexto actual de altos precios energéticos, que se ha visto agravada por el estallido de la guerra en Ucrania, debe pasar por acelerar la electrificación y aumentar las inversiones en renovables. "Si lo hubiéramos hecho, seríamos mucho menos vulnerables a las crisis externas", dijo. Por ello, subrayó que la respuesta pasa por "más Europa", fomentando, además, los contratos a largo plazo y "evitando medidas estructurales para resolver situaciones transitorias". Respecto a la exposición a las importaciones de gas y petróleo de Rusia, Galán indicó que para Iberdrola representa "un nivel mínimo", por lo que no prevé "ningún impacto" en costes, ya que, además, se tienen coberturas.

Sobre la posibilidad de ampliar la vida útil del parque de centrales nucleares en España, el presidente de Iberdrola afirmó que es una decisión que depende "de la política energética de cada país" y que, en el caso de España, "se ha apostado por las renovables con un cierre gradual de las nucleares". No obstante, subrayó que las nucleares están preparadas para funcionar "todo el tiempo necesario", aunque destacó que para eso se requeriría de "más inversiones y más costes que deberían ser recuperados".