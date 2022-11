Gamesa no descarta más despidos tras su integración con Siemens Energy. 

Siemens Gamesa no descarta más ajustes en su plantilla tras la consumación de la integración con Siemens Energy, su principal accionista, que ha lanzado una OPA voluntaria sobre el casi 33% de la compañía que no controla y para proceder posteriormente a su exclusión de Bolsa, con el fin de evitar "estructuras duplicadas". En una rueda de prensa, el consejero delegado del fabricante de aerogeneradores, Jochen Eickholt, reconoció que la integración con Siemens Energy lógicamente "es una posibilidad" y, cuando se produzca, "habrá alguna actividad de armonización".

En este sentido, indicó que todavía, pendiente del resultado de la OPA que finaliza en diciembre tras recibir el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) esta semana, se está en una fase muy precoz de una posible integración, aunque añadió que "algunas estructuras duplicadas tendrán que armonizarse". Ya en el folleto de la OPA, Siemens Energy señalaba su intención de reducir en todo lo posible la estructura de gobierno corporativo de Siemens Gamesa, para hacer más eficiente el proceso de toma de decisiones y evitar la "duplicación innecesaria de responsabilidades".

No descarta más despidos

En este sentido, el consejo de administración de Siemens Gamesa acordó este miércoles discontinuar su comisión ejecutiva delegada, revocando las facultades delegadas en la misma y dejando sin efectos su reglamento. Así, sus actuales miembros cesan en sus cargos como vocales de esta comisión, manteniendo su condición de vocales del consejo de administración y, en su caso, del resto de comisiones consultivas de que sean miembros.

Por otra parte, el consejero delegado de Siemens Gamesa eludió pronunciarse sobre el interés del grupo en vender dos líneas de negocio, Gearbox (dedicada a la fabricación de cajas de engranaje) y Electric (especializada en el área de electricidad), que aglutinan un total de ocho plantas de producción en España. "No estamos vendiendo, en realidad no recuerdo haberlo dicho", dijo al respecto. Eickholt insistió que la compañía no ha tomado "ninguna decisión final que pueda comunicar en este momento" al respecto de esta posible venta de activos y aseguró que el objetivo a futuro de la empresa es ser "uno de los líderes de la industria en todos los aspectos de la tecnología".

Además, el directivo defendió la inclusión en los contratos con sus clientes de una cláusula de revisión en función de índices variables para protegerse de posibles alteraciones por las oscilaciones de los precios de las materias primas o la inflación, ya que "resulta muy difícil predecir la base de costes en proyectos a 4 o 5 años".