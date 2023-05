La eléctrica que lanzó Juan Roig y ahora maneja Repsol supera los 200.000 clientes

Política de precios indiferenciada y justa. Esos son los principales ingredientes con los que Gana Energía ha conseguido superar la barrera de los 200.000 clientes, según el propio consejero delegado de la compañía, Antonio Picazo. "Si nuestros márgenes se expanden por encima de lo previsto no dudamos en ajustarlos para ser lo más competitivos posibles todo el tiempo y para todos nuestros clientes. Esto genera un círculo virtuoso porque el cliente va entendiendo que aquí realmente se le trata diferente y que siempre va a tener un precio justo y de mercado. Los viejos clientes no sufragan con sobrecostes la entrada de nuevos", señala el directivo en conversación con La Información.

Fundada en 2015, opera de forma 'online' y ofrece energía 100% renovable. La empresa valenciana entró en Lanzadera en 2018 cuando tenía 12.000 clientes, 22 empleados y una facturación bruta de 10,5 millones de euros. La 'startup' recibió durante más de dos años el apoyo de Marina de Empresas, iniciativa impulsada por Juan Roig, y posteriormente recibió la inversión de Angels, en una ronda por 500.000 euros que lideró. Fue a principios de marzo de 2021 cuando Repsol adquirió la mayoría de la empresa y, tras la operación, los socios fundadores permanecen en el capital de la empresa de una forma minoritaria.

En opinión de Picazo, una de las principales características que diferencia a Gana Energía de sus principales competidoras es haber puesto el foco en el cliente 'retail' y no ir a otros nichos, así como disponer de sistemas informáticos propios, lo que le permite escalar y automatizar el negocio para dar un mejor servicio. "La atención al cliente la hacemos con personal propio. El cliente nos valora con una puntuación real interna de 4,7 sobre 5. Controlamos todo el tiempo cómo nos relacionamos con el cliente. Al final eso se nota y el cliente te lo paga con fidelidad", subraya el directivo.

Nuevas tarifas

En febrero de este año, Gana Energía lanzó nuevas tarifas de luz con el objetivo de captar clientes. La compañía valenciana puso en marcha una oferta en la que asume "íntegramente" el coste que se derive de la compensación que reciben las compañías eléctricas por el tope al gas. Según Picazo, la energética bajó los precios "de forma muy agresiva" renunciando a 300 euros por cliente de media a un año vista. Hay que señalar que la excepción ibérica no está funcionando en la actualidad por la caída de los precios del gas y, por tanto, no hay compensación. La eléctrica tiene en cartera una tarifa con tres tramos horarios (punta, llano y valle) y otra con un precio fijo para las 24 horas del día. El lanzamiento se produjo en un momento en el que a muchos de los contratos del mercado libre que se firmaron antes del 26 de abril del año pasado les tocaba revisión y pasarían también a pagar por el mecanismo.

No obstante, Picazo considera que el modelo de negocio actual de Gana Energía tiene recorrido. "La gran mayoría del mercado hace las cosas básicamente al revés que nosotros por lo que seguir nadando a contracorriente es nuestro faro. Lo que funciona no lo cambiamos y seguimos siendo una eléctrica muy pequeña en comparación con las grandes del sector", apunta. En este sentido, afirma que la compañía trabaja para que cuando un consumidor en España que no sea su cliente quiera cambiar de compañía tenga a Gana Energía como una de sus opciones. "Aspiramos a ocupar un hueco en la mente del consumidor. Si llegáramos a conseguir eso, podríamos decir que Gana Energía es una de las grandes. Esto actualmente está muy lejos", sentencia.

De su lado, entre las grandes energéticas, las campañas comerciales se van sucediendo y Endesa ha anunciado recientemente una nueva iniciativa para retar a Iberdrola, Naturgy y Repsol y seguir captando clientes en el mercado libre. La eléctrica premiará económicamente por el 'no consumo' de energía tanto a los que ya son clientes como a aquellos que se den de alta en alguna de las tarifas que ofrece en el mercado libre. La compañía que dirige José Bogas realizará bonificaciones en las facturas a los usuarios que reduzcan su consumo eléctrico y también facilitará el acceso a soluciones de eficiencia energética que vende a través de Endesa X, como la instalación de placas solares o equipos de climatización eficiente. Con esta campaña, Endesa asegura que va un paso más allá para ofrecer "la motivación necesaria" para que cada acción individual que se tome para cuidar del planeta se vea recompensada económicamente.

Por ejemplo, Endesa calcula que una familia de 4 miembros (2 adultos y dos niños) podría ahorrarse unos 125 euros al año si sustituyese más de la mitad de su iluminación por tipo led, llenando el lavavajillas al máximo, quitando la escarcha del frigorífico, aprovechando el calor residual del horno o la vitrocerámica, reduciendo un 30% el uso del 'stand-by' o utilizando el lavado en frío en la mitad de las lavadoras. Aplicando los mismos consejos, 2 personas adultas podrían ahorrarse unos 95 euros, lo que equivaldría a un ahorro energético superior al 16% en los dos casos.

Fue a finales de 2021 cuando Iberdrola, Endesa y Naturgy se lanzaron a la conquista de los clientes acogidos a la tarifa regulada aprovechando que estaban sufriendo la subida de precios de la electricidad en el mercado mayorista. Las campañas de las grandes eléctricas partían de los 58 euros el megavatio hora (MWh) y aseguraban estabilidad durante años. Sin embargo, las organizaciones de consumidores advirtieron de que se estaban registrando fuertes aumentos de precios en el mercado libre y pidieron "extremar la cautela".

PVPC vs mercado libre

Antes de que estallara la crisis energética en verano de 2021, al calor del incremento del precio del gas y los derechos de emisión de CO2, un cliente acogido a la tarifa regulada ha venido pagando menos por la factura de la luz, según los datos publicados por la CNMC. De forma habitual, las grandes compañías han promocionado tarifas del mercado libre, que son más rentables para ellas que para los consumidores, y han aprovechado la escalada del precio del PVPC para que los consumidores dejen atrás esa tarifa controlada a cambio de promesas de ahorro, al menos a corto y medio plazo. Sin embargo, es cierto que con la electricidad totalmente disparada tras la invasión de Rusia a Ucrania, el cliente en el mercado libre ha salido ganando porque ha pactado un precio menor que el del mercado mayorista con su comercializadora. Además, también se ha beneficiado de la rebaja fiscal del Gobierno.

Según el comparador de la CNMC, actualmente, para un hogar medio en España, con una potencia contratada de 3,5 kilovatios (kW) y un consumo de 3.300 kilovatios hora (kWh) al año, la opción más barata es la que ofrece Energía Nufri con 652,88 euros al año, seguida de la tarifa Conecta de Endesa, 661,52 euros. Por su parte, la tarifa regulada saldría por 764,10 euros.