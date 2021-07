Nuevo órdago de la CEOE: derogar la reforma laboral es "malo" para todos

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, considera que la derogación de la reforma laboral tal como se ha planteado sería "mala" para las empresas y para el empleo, al tiempo que ha alertado de la "incertidumbre" que generan los anuncios, a veces "casi peores que las propias medidas". "No nos gusta lo que nos han planteado, es ideológico, malo para la empresa y malo para el empleo", ha recalcado Garamendi instantes antes de participar en un acto sobre fondos europeos organizados por la patronal y la Diputación de Valladolid en Peñafiel.

"A las empresas nos gusta muy poco la incertidumbre", ha insistido el presidente de CEOE, quien ha abogado, no obstante, por esperar a tener una propuesta en firme, al tiempo que ha recordado que tampoco la actual reforma contó con el apoyo de su organización. Antonio Garamendi ha defendido que CEOE está y "sigue" en la mesa de negociación, pero ha recalcado que "Europa no está pidiendo lo que plantea el Ministerio de Trabajo", sino "otra cosa" y ha advertido de que, si bien el Gobierno tiene "legitimidad" para llevar a cabo esta reforma, eso "no significa" que la patronal esté obligada "a firmar nada" en el marco del Diálogo Social.

"Firmaremos aquello que consideremos que es oportuno desde el plano de la empresa. Es unánime el rechazo al planteamiento del Gobierno, pero lo hacemos porque creemos que es bueno para España", ha justificado Garamendi, quien ha defendido que CEOE ha demostrado "ampliamente" en el último año y medio su vocación de entendimiento, con once acuerdos "no fáciles" a los cuales han llegado.

Asimismo, ha sentenciado que la derogación de la reforma laboral es una cuestión que "habría que hablar desde un punto de vista político", pero "no ideológico" como, su juicio, plantea el Ejecutivo. El líder de los empresarios ha subrayado la importancia de la llegada de los fondos europeos para la economía española, que podría vivir "un salto cualitativo y cuantitativo" si se hace "bien" y para lo que son necesarias otras reformas que acompañen la llegada del dinero.

Reformas para "ganar el futuro"

Se trata de reformas, a su juicio, "que hay que hacer para ganar ese futuro" y que son "más importantes" para los empresarios que el propio dinero. Empresarios "más preocupados" por anuncios como la derogación de la reforma laboral "que puede lastrar mucho el futuro económico", que por los fondos que puedan venir, por lo que ha reclamado un "equilibrio" entre reformas y fondos para poder "ganar el futuro". Antonio Garamendi ha remarcado la importancia de proyectos transversales como el PERTE de la automoción, que implica también a otras industrias como las eléctricas o el sector digital, ya que la instalación de electrolineras o del 5G resulta "fundamental" para la transformación del sector.

Por último, ha recordado el "esfuerzo" de las empresas para desarrollar este plan, pues por cada euro de dinero público, ellas aportarán otros cuatro, según ha indicado el presidente de CEOE, quien ha resaltado, al hilo de esto, el papel "muy importante" del sector financiero en su desarrollo y de "la fortaleza de la banca española". Al hilo de esto, la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel, ha subrayado el trabajo de preparación que las empresas están haciendo de cara a la llegada de estos fondos que "van a generar riqueza y empleo en Valladolid" y alcanzarán "a todos y cada uno de los vallisoletanos".

Garamendi y De Miguel han estado acompañados en este acto por el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien ha vuelto a reclamar al Gobierno de España la participación de las entidades locales en el reparto de estos fondos como los "mejores" para dar respuesta a las necesidades de los vecinos. "No queremos volver a ver un Plan E", ha sentenciado. El encuentro celebrado este jueves en Peñafiel se enmarca en el proyecto 'Digitalízate' que desarrollan Diputación y patronal con el objetivo de acelerar los procesos de transformación digital de las empresas de Valladolid.

Este encuentro ha contado también con la intervención de responsables nacionales de CEOE como el director de Digitalización, Cesar Maurín; el jefe de la Oficina de Proyectos Europeos, Luis Socias, y el Jefe de la Oficina de Proyectos Estratégicos, Gonzalo Arana.