Garamendi pide a Sánchez una solución de urgencia ante el conflicto con Argelia

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pide a Pedro Sánchez una solución de urgencia ante el conflicto con Argelia. "Se lo hemos pedido al Gobierno, es un tema muy gordo", ha dicho. El representante de los empresarios ha advertido sobre la ruptura de las relaciones con el país magrebí porque pone en juego 4.000 millones de euros de ventas de España a Argelia, la gran mayoría de pymes. Así lo ha indicado durante su intervención en los cursos de verano de la APIE y la UIMP, patrocinados por BBVA.

Garamendi ha asegurado que se han reunido con las empresas y los sectores más afectados e incluso han hablado con el Ministerio de Exteriores. "Estamos muy preocupados, Argelia está al lado y es muy importante para nosotros", ha dicho. El pasado 9 de enero la tensión entre España y Argelia estalló. Para el país vecino, se trata de una crisis de carácter bilateral y político después de que el Gobierno español "incumpliera sus obligaciones de cara a la descolonización del Sáhara Occidental conforme a la legalidad internacional".

En otro orden de cosas y como respuesta a la resaca electoral, el responsable de la patronal ha trasmitido su felicitación a la victoria de Juanma Moreno en Andalucía. "Soy partidario de la alternancia política dentro de un espacio de moderación", ha dicho. Tal y como se ha pronunciado, le gusta que una persona moderada gane las elecciones, puesto que todo lo que no sea ser extremos posiblemente convenga. En esta línea, ha insistido en que es una tendencia que ofrece estabilidad, seguridad y crecimiento futuro. "Es algo que el país necesita", ha apostillado.

"Si el Banco de España, la OCDE o la Comisión dicen algo, hay que ser humildes y respetuosos. Atendámosles. Algo de razón tendrán"

También ha comentado la posición del Ejecutivo y ha sido claro: "No podemos hacer políticas populistas con el dinero capitalista europeo", ha criticado Garamendi. Si el Banco de España, la OCDE o la Comisión Europea dicen algo, hay que ser "humildes y respetuosos". "Atendámosles. Algo de razón tendrán", ha remarcado. El presidente de la CEOE ha pedido hacer las cosas ordenadamente sin esperar a que tengan que decir al Gobierno cómo hacerlas. Posteriormente ha dado un toque de atención señalando que "la deuda hay que pagarla, aunque haya algunos que se piensen que no". "Pedimos rigor presupuestario", ha precisado.

Con respecto a este tema, el representante de los empresarios ha reiterado su rechazo a la indexación de los salarios al Índice de Precios al Consumo (IPC) y para justificarte utiliza los análisis del Banco de España o el Banco Central Europeo (BCE). "Estas instituciones nos alertan permanentemente de los efectos e segunda ronda, que es a lo que nosotros no podemos jugar. Debemos seguir siendo responsables y no estructurar una inflación que todo indica que se vaya a relajar", ha dicho.

Garamendi cree que no se puede admitir el criterio de indexar salarios a la inflación porque es algo con lo que hasta hoy no se ha trabajado. "No la hemos conocido hasta ahora y hemos vivido sin saber que existe. Se trata del mayor impuesto a la gente vulnerable", ha relatado. Según ha dicho, si se vinculan los salarios a las empresas, sobre todo a las pymes, es posible que acaben problemas al no poder trasladar esos mayores costes al cliente. "Los convenios de este tipo son un error para la supervivencia de las empresas y , por tanto, de la economía", ha añadido.