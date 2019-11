Santander y Gasol liquidan el 'contrato maldito' de Popular... pero siguen unidos

Se acabó el 'contrato maldito' de Pau Gasol con el Banco Santander. El jugador de Porland Trail Blazers ha decidido no renovar el acuerdo que heredó la entidad presidida por Ana Botín del Banco Popular y llegar a un tipo de colaboración diferente. No habrá, por tanto, más imágenes del de Sant Boi vinculadas a productos financieros y sí colaboraciones puntuales relacionadas únicamente con proyectos sociales, según indican fuentes tanto del banco como del entorno del deportista. La decisión se ha tomado de común acuerdo tras una década que no ha sido sencilla para el baloncestista en este terreno.

Gasol firmó en 2007 el contrato de la discordia con el Popular. Era un acuerdo de imagen de larga duración que en 2017, cuando Santander compró la entidad, pasó a su poder. Desde entonces los representantes del deportista y el equipo de patrocinio del banco han estado negociando una ampliación del mismo con el objetivo de amarrar a uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos en su equipo de embajadores de marca. Pero no ha habido acuerdo, al menos como se ha venido manteniendo hasta este verano (en julio finalizaba el contrato), y ambas partes han decidido pasar a otro tipo de colaboración.

Ahora Gasol y el Santander trabajarán unidos en proyectos esporádicos y siempre alejados del terreno bancario. El baloncestista solo quiere participar con su imagen en aventuras con un perfil más cercano al de su fundación, la Gasol Foundation, especializada en intentar reducir la cifras de obesidad infantil y mejorar la calidad de vida de las familias en Estados Unidos y España. La entidad de la 'llama roja' ha aceptado esta nueva relación y ya han trabajado juntos en un proyecto que, por ejemplo, pide que se aumenten las horas dedicadas a la Educación Física en los centros escolares.

Santander también ha colaborado con Pau Gasol en su academia de baloncesto de verano. Mientras la NBA descansa el jugador con más trayectoria en la liga estadounidense organiza un campus que ya contaba con la imagen del Popular. La entidad de Ana Botín ha decidido mantener este acuerdo, de modo que el evento lleva el nombre de Pau Gasol Academy by Santander.

"Identificamos proyectos y trabajamos en base a aquellos que nos puedan interesar a ambas partes", indican las fuentes consultadas. Hablan de "sinergias" y de "una relación cómoda" que esperan que se siga prolongando de esta forma diferente a la mantenida hasta ahora.

El problema de la ampliación de capital

Gasol firmó el 'contrato maldito' de patrocinio con el Banco Popular en 2007. Se renovó varias veces, la última en 2015. La firma se estampó meses antes de la caída en desgracia del banco y cuando muy pocos presumían lo que iba a pasar. Fue una decisión errónea para el baloncestista, según ha reconocido él mismo a modo de autocrítica. Pero tuvo que asumirla. Por eso ahora Gasol ha decidido dejar de vincular su imagen "con productos financieros donde no haya un control sobre los resultados", indican fuentes de su entorno.

Gasol llegó a ser promotor del depósito creciente Gasol del Popular. Entonces militaba en Los Ángeles Lakers y en los Chicago Bulls. También fue uno de los miles de ahorradores que acudió a las ampliaciones de capital de la entidad quebrada, invirtiendo parte de sus ahorros en la compañía. Y perdió todo, junto a más de 300.000 ahorradores. "Si me preguntan por qué estoy con Banco Popular diré que no hay una razón, hay muchas. Por eso confío en Banco Popular", llegó a promocionar:

Gasol y su equipo han defendido que, desde que Santander asumió el contrato con el Popular, la relación con los principales gestores de la entidad presidida por Botín fue "muy buena" y que el malestar del hombre franquicia de los Spurs ha sido con los anteriores ejecutivos de la firma, unos directivos "que llevaron al banco a una situación en la que tanta gente acabó perjudicada", argumentan. Por eso ahora han decidido seguir trabajando de manera conjunta aunque del modo ya descrito.

Además, Santander y Gasol ya han celebrado dos eventos conjuntos alejados de la promoción financiera. Uno interno en el que la estrella de la NBA ofreció una charla a empleados del banco. Y otro, titulado '1 2 3 A Correr Santander Talks' en el que "el baloncesto, el emprendimiento y la innovación" fueron los protagonistas. Gasol entabló una charla con Juanma López Iturriaga, Felipe Martín y Luis Colorado que se puede rememorar en el siguiente vídeo:

Santander también fue uno de los patrocinadores del partido Pau Vs. Marc, un encuentro benéfico organizado el verano de 2018 por la fundación de los Gasol en Girona y en el que participaron Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, Sergio Llull o Felipe Reyes, entre otros compañeros del mundo de la canasta.