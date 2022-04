Las gasolineras calculan que el bono les provocará un agujero de 40.000 euros.

El sector de las gasolineras calcula que de media el descuento de 20 céntimos por litro de carburante supone un coste a cada estación de servicio -a devolver por el Estado- de unos 40.000 euros al mes, y advierten de que el anticipo de la Agencia Tributaria compensará una parte del importe pero no el 100%. Así lo han explicado a EFE portavoces de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) y la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), que han coincidido en apuntar que la afluencia de clientes ha ido normalizándose después de la "avalancha" registrada sobre todo durante el viernes y el sábado.

"El fin de semana fue un caos", ha resumido el director general de Ceees, Nacho Rabadán, quien cita como ejemplo de la confusión reinante el hecho de que haya cadenas de gasolineras que en vez de aplicar la rebaja de 20 céntimos directamente en el precio estén dando esa cantidad "en un bono para el siguiente repostaje", lo que, en su opinión, es una práctica irregular para fidelizar al cliente. Aunque ninguna asociación facilita datos concretos, las patronales aseguran que el número de establecimientos cerrados incluso ha aumentado con el paso de los días debido al impacto que supone en la liquidez de cada firma el adelantar la citada bonificación.

A ello se suman dificultades para proceder a solicitar formalmente por vía telemática a la Agencia Tributaria el anticipo, que todavía continúan. Rabadán ha explicado que con unas ventas medias por estación de servicio de aproximadamente dos millones de litros de carburantes al año, el descuento de 20 céntimos supone a cada gasolinera "más de mil euros al día". La bonificación corre a cargo de las arcas públicas -excepto en el caso de las tres grandes, Repsol, Cepsa y BP, a las que el Estado devolverá 15 céntimos pero no el resto-, aunque las estaciones de servicio denuncian que sólo adelantar temporalmente ese importe les genera importantes problemas de tesorería.

El Gobierno ha puesto en marcha un sistema para que la Agencia Tributaria anticipe una parte del descuento, y se espera que el dinero comience a llegar a las gasolineras en los próximos días. No obstante, tanto Ceees como Aevecar han incidido en que el decreto ley aprobado por el Ejecutivo establece que las estaciones pueden solicitar un adelanto del 90% de la media mensual de sus ventas de 2021, un método de cálculo que consideran equivocado, ya que las estadísticas del pasado año se vieron afectadas por restricciones a la movilidad debido a la covid-19. "Tenemos estimado que ese 90% de la media mensual de 2021 equivale a cerca del 50% de las ventas de este año", ha criticado el director general de Ceees, que agrupa a cerca de 4.000 de las 11.650 estaciones de servicio del país. "Eso hace que incluso cuando se cobre el anticipo, el empresario siga teniendo que adelantar más de 500 euros al día", ha lamentado.

Preocupa la Semana Santa

En esta misma línea, el secretario general de Aevecar, Víctor García, ha explicado que recibir el adelanto del Estado "liberará tensión financiera, pero no soluciona por entero el problema". "Ese método de cálculo no parece acertado, aunque algo aliviará. El tema es que de momento no han llegado los anticipos y la capacidad de liquidez de muchas empresas se está acabando", ha alertado. La situación es especialmente preocupante de cara a Semana Santa, cuando se espera un aumento notable de los viajes por carretera.

"Para muchas compañías es absolutamente inasumible -el coste que supone adelantar el descuento-", ha insistido el portavoz de Aevecar, quien ha apuntado que también ha habido cierres motivados por dificultades con el sistema informático ante las dudas existentes sobre cómo aplicar la bonificación en la factura, entre otras. "Es absolutamente caótico, y genera mucha incertidumbre porque el empresario está tirando de sus reservas y no sabe cuándo exactamente se lo van a devolver. De momento, el Gobierno sólo ha dicho que será muy rápido", ha detallado.