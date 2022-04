Gazprom asegura que Polonia compra gas ruso a Alemania tras 'cortar el grifo'. 

Gazprom carga contra Polonia tras dejar de suministrar gas a este país y cuestiona que no necesite las materias primas rusas, porque ahora lo compraría a través de Alemania, según el portavoz de la empresa, Sergueí Kupriánov. "Esta semana Polonia se negó a pagar por suministros rusos bajo el nuevo decreto, en rublos. Anunció solemnemente que ya no necesita el gas ruso y que no lo comprarán. Pero en realidad eso no es así", sostuvo, según recoge la agencia Interfax.

Señaló que tras cortar Gazprom el grifo el miércoles, "Polonia compra gas ruso, pero ahora en Alemania, desde donde recibe a través del gasoducto Yamal-Europa por medio del flujo inverso suministros". Según el portavoz, el volumen de ese flujo inverso suma unos 30 millones de metros cúbicos al día, lo que "corresponde casi a las peticiones hechas bajo el contrato con Gazprom los previos" al corte del suministro.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo el miércoles que el problema del corte de suministro se resolverá "en el marco de la cooperación en Europa, donde funcionan interconectores. También la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó que el Ejecutivo comunitario asegurará que la decisión de Gazprom tenga el menor impacto posible en los consumidores europeos, mediante el trasvase de gas de otros países a Polonia y Bulgaria.

Duda reiteró además la intención de su país -cuyo contrato con Gazprom expira este año- de acabar con la dependencia de los combustibles fósiles rusos, tanto de crudo como de gas. Polonia cubre aproximadamente el 45% de sus necesidades con gas ruso y sus reservas están en el 75% de su capacidad. Dentro de poco entrará en funcionamiento un nuevo gasoducto entre Polonia y Lituania, y en octubre iniciará su servicio la "tubería báltica", para traer grandes cantidades de gas desde Noruega. Además, Polonia dispone de una terminal de gran capacidad de procesamiento LNG, que llegará de Estados Unidos y Catar.