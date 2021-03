General Electric venderá su unidad de alquiler de aviones a la irlandesa AerCap

General Electric está cerca de firmar un acuerdo para vender su negocio de alquiler de aviones al grupo irlandés AerCap por más de 30.000 millones de dólares. El acuerdo, que combinaría GE Capital Aviation Services (Gecas) con la compañía de arrendamiento AerCap, podría anunciarse el lunes, según avanza este lunes Wall Street Journal. La venta sería la última medida del grupo industrial estadounidense para reestructurar su negocio.

La fusión marcaría el último intento de Larry Culp, director ejecutivo de GE, de cambiar el grupo con sede en Boston desde que fue nombrado en 2018, tiempo durante el cual el grupo ha experimentado una reestructuración de liderazgo, recortes de dividendos y una investigación contable de la Comisión de la Bolsa de Valores de EEUU. GE dijo que la compañía no comenta sobre rumores o especulaciones, mientras que AerCap no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

La unidad, conocida como GE Capital Aviation Services, o GECAS, es una de las compañías de arrendamiento de aviones más grandes del mundo y alquila aviones de pasajeros fabricados por compañías como Boeing Co y Airbus SE. Posee, presta servicios o tiene pedidos alrededor de 1.650 aviones, según su sitio web.

GE había explorado oportunidades para vender sus operaciones con un competidor durante varios años, ya que la compañía ha estado tratando de deshacerse de activos que no considera fundamentales para su modelo comercial, según recoge el Financial Times. GE había estado luchando bajo una pesada carga de deuda después de años de acuerdos agresivos bajo su ex director ejecutivo Jack Welch. En 2019, Bloomberg informó que el grupo de capital privado Apollo Global Management estaba explorando comprar Gecas por hasta 40.000 millones de dólares.

La industria de la aviación estuvo entre las más afectadas por la pandemia durante el año pasado. Sin embargo, la producción de múltiples vacunas para combatir el Covid-19 ha elevado las perspectivas de recuperación para el sector, ya que se espera que los viajeros comiencen a volar de nuevo con más regularidad.