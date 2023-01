Generali anuncia que iniciará un plan de recompra de 10,5 millones de acciones.

La mayor aseguradora de Italia, Generali, da un paso al frente en su plan de Incentivos a largo plazo del Grupo denominado "LTI Plan 2022-2024" e informó de que a partir de este viernes comenzará un programa de recompra de hasta 10,5 millones de acciones propias que concluirá en marzo de este año.

La operación de recompra fue autorizada por la junta de accionistas y para ello ha firmado un acuerdo de recompra con HSBC Continental Europe, informó la sociedad en un comunicado.

"El precio mínimo de compra de las acciones no podrá ser inferior al valor nominal implícito de la acción, que actualmente es de 1 euro, mientras que el precio máximo no podrá superar el 5% del precio de referencia registrado en la sesión bursátil del día anterior a la realización de cada operación de compra individual y, en todo caso, por un contravalor máximo no superior a 210 millones de euros", explican.

Las operaciones de compra de acciones propias se realizarán exclusivamente en el mercado Euronext de Milán. A fecha de hoy, Generali y sus filiales poseen 39.661.243 acciones propias, que representan el 2,50% del capital social.

Generali, se añade en la nota, divulgará al mercado, en conformidad con las disposiciones vigentes, los detalles de las operaciones de compra realizadas hasta la conclusión de la operación.