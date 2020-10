El beneficio de la inmobiliaria de Piqué se hunde en plena lucha con Hacienda

Verano con bastante actividad para Gerard Piqué en el plano deportivo y, también, en el empresarial. El futbolista del FC Barcelona, que sonó para abandonar el club azulgrana tras la dolorosa eliminación del conjunto español en Champions frente al Bayern por 8 a 2, ha vivido las dos caras de la moneda con Kerad Project 2006 SL. Su sociedad familiar dedicada, principalmente, a sus inversiones en el sector inmobiliario se encuentra inmersa en un proceso judicial con la Agencia Tributaria y esta misma semana ha publicado sus resultados en el Registro Mercantil.

En el mes de junio el empresario catalán tuvo buenas noticias en la batalla que libra contra la Agencia Tributaria. Hace un año, la Audiencia Nacional desestimó su recurso contra una sentencia previa que la condenaba a pagar 2,1 millones en impuestos atrasados por tributar menos por sus derechos de imagen. No obstante, Piqué no se dio por vencido y presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ha sido admitido a trámite por parte de la la sección 1 de la Sala de lo Contencioso.

El Tribunal Supremo precisa en su auto que las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en determinar si las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social en otro Estado de la Unión Europea, cuando las mismas sean obligatorias para los trabajadores, pueden considerarse como gasto deducible de los rendimientos del trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Además, se pregunta si los rendimientos obtenidos directamente (sin intermediación de una sociedad) por quien cede sus derechos de imagen a terceros y que traigan causa distinta del mero uso pasivo de tales derechos deben considerarse rendimientos del capital mobiliario o de actividades económicas.

Esta decisión del Supremo no es definitiva y busca aclarar dichos puntos, lo que aporta cierta optimismo para el futbolista azulgrana. No obstante, los resultados de Kerad Projetct 2006 SL no habrán sido los esperados por Piqué ya que, meses después de conocerse la admisión a trámite de su recurso, ha presentado sus resultados y su beneficio se ha desplomado, a la par que sus ingresos. Las ganancias han sido solo de 2,66 millones de euros en 2019, más de un 41% por debajo de las cifra obtenida un año antes y que fue de más de 4,52 millones de euros. En esta mala marcha ha pesado la caída de la facturación, que ha pasado de 7,4 millones a 4,5 millones de euros.

Esta compañía se centra, principalmente, en el desarrollo de proyectos, promociones y construcción de edificaciones de carácter industrial y residencial y la compraventa y alquiler de activos inmobiliarios. Además, incluye también la intermediación deportiva y representación de deportistas así como sus derechos de imagen y marketing. De hecho, cuenta con inversiones inmobiliarias por valor de 18,7 millones de euros y alrededor de 1,8 millones de euros en efectivo.

Kerad Project 2006 está fuera de la sociedad Kerad Holding SL. Bajo esta matriz agrupa otras empresas o negocios del futbolista como Kosmos Global Media, Kerad Games (su proyecto de e-sports que está en liquidación), Kerad EEUU o Kosmos Global Tennis, que organiza la Copa Davis, entre otras. De hecho, el beneficio de dicha sociedad ha caído de los 277.305,4 euros hasta los 24.419,62 en 2019, aunque su patrimonio se ha elevado notablemente al pasar de los 19,1 millones hasta los casi 40 millones de euros, con alrededor de 38 millones en inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

Los resultados de Kerad Project 2006 se han publicado en el Registro Mercantil la misma semana que se ha conocido la lista de morosos con la Hacienda española, publicada este miércoles por la Agencia Tributaria. En el listado destaca su excompañero en el FC Barcelona, Neymar, que cuenta con una deuda con el fisco de 34.624.26,60 euros, lo que convierte al atacante del PSG en el mayor deudor persona física de la Hacienda española. Además, también figuran clubes como el Real Murcia, el Hércules, el Real Jaén... otro antiguo jugador del conjunto catalán como el argentino Gabriel Milito o el expiloto de motociclismo Alfonso 'Sito' Pons, que debe 1,9 millones de euros y que ya figuró en la lista del año pasado.