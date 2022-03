El gigante Tencent adquiere el estudio español de videojuegos Tequila Works.

El conglomerado chino Tencent ha adquirido este martes una participación mayoritaria en el estudio de videojuegos español Tequila Works, aunque se desconoce el montante final de la operación. El estudio, creador de videojuegos como RiME y Deadlight, ha destacado en un comunicado que la inversión china le permitirá "llevar sus juegos al siguiente nivel". Tequila se encuentra trabajando en 'Song of Nunu a League of Legends Story', un 'spin off' del popular juego multijugador, cuyo creador Riot Games también es propiedad de Tencent.

"Durante 12 años, los equipos de Tequila Works han trabajado apasionadamente para desarrollar juegos de alta calidad que irradiaran nuestras sensibilidades personales. No obstante, hay un límite a cuánto puedes crecer por ti mismo", ha recalcado el consejero delegado de Tequila Works, Raúl Rubio. Por su parte, la presidenta de Tequila Works, Luz Sancho, ha destacado que el estudio será más fuerte tras la operación y podrá llevar sus productos a una audiencia mayor.