Gilpérez: "El número de operadores de telecos es difícilmente sostenible"

El sector de las telecomunicaciones está llamado a ser uno de los claves en la reconstrucción y el despliegue de los fondos europeos. Y éste ha sido especialmente castigado durante los últimos tiempos por los inversores, por la dura batalla comercial, la regulación y la fuerte inversión que tienen por delante. El expresidente de Telefónica España y ahora consejero de varias tecnológicas, Luis Miguel Gilpérez, defiende que debe haber una consolidación ante estos nuevos retos que ha generado la pandemia del coronavirus: "El número de operadores hoy en España es difícilmente sostenible; lo que tenemos que hacer es promover operadores grandes, fuertes y con capacidades para invertir".

Esa consolidación no debería empezar con los operadores más grandes, según apunta Gilpérez en una entrevista con La Información. "Debe haber una consolidación mayor entre operadores pequeños; hoy hay muchos compitiendo pero pocos creando redes, estructuras, valor, empleo... Hay mucho camino por recorrer en los empresas pequeñas regionales", apunta el directivo. En el mercado se da por hecho que en Europa hay una mayor flexibilización en los criterios para aceptar fusiones entre compañías de diferentes países para reducir el número en el continente europeo. El exdirectivo de Telefónica alerta sobre las consecuencias de este tipo de transacciones: "No podemos perder la hegemonía sobre un sector que es y va a ser impulsor del resto de sectores; nosotros tenemos que ser más consolidadores que consolidados".

Con esa oleada de fusiones en ciernes, el sector de las telecos llega al mundo post-pandemia castigado por los mercados de capitales y con una batalla con los reguladores por lograr unas normas del juego equilibradas con los nuevos actores tecnológicos. "Necesitamos que el sector tenga más tranquilidad para construir y no tanto esas peleas regulatorias continuas o por si se consolidan o no", apunta. Más allá de esas dificultades, las grandes operadoras españolas han culminado prácticamente el mayor despliegue de fibra de todo el continente europeo, con la propia Telefónica a la cabeza. Y ese es, según él, el mejor punto de partida.

"Es difícil encontrar algún otro sitio que esté más preparado que España; tenemos las mejores redes y las mejores capacidades", defiende el directivo, que ha elaborado su plan de reconstrucción para los próximos años en el libro 'España 5.0' de la mano de directivos como José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia; Eva Castillo, consejera de Bankia y de la futura Caixabank; Antonio Huertas, presidente de Mapfre, o Tobías Martínez, consejero delegado de Cellnex. Este último argumenta que en este "proceso de reimaginación" al que obliga esta crisis "la clave está en la complicidad y trabajo cooperativo entre el sector público y privado".

Sus tres primeras medidas

Partiendo de esas infraestructuras, Gilpérez plantea un plan que se basa en varios pilares: hacer más tangible ese manido concepto de digitalización que ayude a batallar contra una España vaciada y a apostar por una economía con mayor peso de la tecnología y de las energías renovables junto a la internacionalización. Entre los objetivos para 2025, señala como importantes que más del 50% de las empresas usen en sus procesos productivos y comerciales inteligencia artificial y 'Big data' o que más de un 35% del negocio de las pymes se haga en internet, o que más del 75% de los servicios públicos estén disponibles en internet. "La España de 2025 no se construye con dos grandes discursos, sino pasito a pasito y granito a granito", apunta.

España deberá ahora desplegar los 140.000 millones de euros de los fondos europeos para abordar esa transición digital y el desarrollo de la economía verde. ¿Está preparado el país para gastarlo? "Tenemos toda la confianza en el Gobierno, que se ha puesto al frente... pero, ¿qué me gustaría? Que hubiera más decisiones técnicas", afirma. Entiende que en la comisión de reconstrucción debe haber un equilibrio mayor con técnicos. "Debería estar pilotado y dirigido por equipos de primera magnitud", apostilla.

Gilpérez defiende sobre un posible veto a Huawei del Gobierno que si se cumple con la seguridad "no hay por qué vetar a nadie"

El desarrollo de las redes ultrarrápidas 5G van a tener un peso significativo en esta reconstrucción. Todo apunta a que habrá aún más retraso después del que ya ha impuesto la Covid-19. La subasta se hará en los primeros tres meses del año pero la asignación del espectro radioeléctrico en la banda de 700Mhz podría posponerse durante varios meses. ¿Llega España tarde? "Llegamos bien; estamos en el 'timing' oportuno y no tiene sentido hacerlo con anterioridad, porque para que haya 5G debe haber terminales, un ecosistema preparado...", defiende. Sobre esa puja, el directivo se pregunta si hay que plantearlo desde una óptica recaudatoria u otorgarlo como una forma de dar capacidades al sector.

El Gobierno aún no ha puesto en marcha la ley de seguridad de las redes, en la que deberá plasmar el papel que tendrán los proveedores de red y si, finalmente, se mantiene a Huawei entre los autorizados. Otros países, como Reino Unido o Estados Unidos, han ejecutado un veto contra el gigante chino, alegando problemas de seguridad nacional. ¿Y en España? "Cualquier proveedor tiene que garantizar los patrones de seguridad, pero con franqueza digo que si eso lo cumple no hay por qué vetar a nadie; no se pueden poner vetos dependiendo de la procedencia", concluye.