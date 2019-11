GL Events desafía a Ifema por la gestión del Palacio de Congresos de la Castellana

"Tenemos proyecto de obra, permisos del Ayuntamiento y sacaremos concurso para que sea una oportunidad". La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha manifestado en más de una ocasión la firme intención del Gobierno de Pedro Sánchez de reabrir lo antes posible el Palacio de Congresos de Madrid -cerrado desde el año 2012 por motivos de seguridad- y de hacerlo por la vía de un concurso internacional y en concurrencia abierta, en contra del modelo que pretendía seguir el Gobierno de Mariano Rajoy que optaba por la adjudicación directa de su gestión a Ifema.

La victoria socialista en las elecciones del 10-N ha alentado la expectativa de que la larga inactividad del Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana se acerque a su fin y ha reactivado el interés de uno de los candidatos que más interés demostró por volver a poner en actividad el emblemático espacio situado en pleno Paseo de la Castellana: el gigante francés del mercado de la gestión de eventos GL Events, responsable por ejemplo de la gestión del Centro Internacional de Convenciones de Barcelona hasta el próximo año 2021.

Según fuentes empresariales, GL Events ya se ha movido para manifestar a las autoridades gubernamentales su interés en pujar por la gestión del Palacio de Congresos de Madrid en el momento en que Turespaña -actual propietario de la instalación- se decida a convocar el concurso público por su gestión. El grupo francés ya presentó al Gobierno de Rajoy una oferta para reactivar la instalación presidida por el emblemático mural de Joan Miró hace ahora dos años, por la que se comprometía a inyectar en primera instancia 40 millones de euros para resolver los problemas estructurales del edificio y habilitarlo como espacio disponible para acoger todo tipo de convenciones y congresos a cambio de obtener la concesión de la instalación durante los próximos 30 años.

La oferta, no obstante, no convenció a Álvaro Nadal, por aquel entonces ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital y máximo responsable de Turespaña, que en su momento se decantó por la alternativa 'doméstica' de encomendar de forma directa la gestión a Ifema, el consorcio público participado por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la Fundación Montemadrid. La 'solución Nadal', anunciada a bombo y platillo en la edición de 2018 de Fitur junto a Cristina Cifuentes, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, y Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid en aquellos días, nunca terminó de concretarse porque no se activó de manera inmediata y porque el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez surgido tras la moción de censura a Mariano Rajoy venía con otros planes.

La voluntad del nuevo Gobierno de acelerar la reapertura del Palacio de Congresos mediante un concurso internacional no solo ha atraído a GL Events. Según fuentes empresariales, otros dos grupos extranjeros, uno de Estados Unidos y otro de Canadá, han mostrado también su interés en ese posible concurso, que serviría para poner de nuevo en actividad una infraestructura única, por su ubicación en pleno central urbano.

Las ofertas de grupos privados que quieran aspirar a la gestión del Palacio tendrán que competir con Ifema, el gestor público que también ha manifestado su intención de acudir al concurso por la gestión del edificio en el momento en que se convoque. La propuesta que Ifema planteó en su día a Turespaña pasaba por inyectar entre 50 y 60 millones en el Palacio, una inversión con la que estaban convencidos de que lo podrían tener operativo en el plazo de un año, y encargarse de su gestión por 50 años.

La organización empresarial que se ha mostrado más activa en la reivindicación de volver a poner en funcionamiento el Palacio de Congresos de Madrid, Madrid Foro Empresarial, volvió a exigir hace apenas unos días una solución a esta infraestructura con motivo del anuncio de que Madrid acogería la próxima Cumbre del Clima de Naciones Unidas. "Tener un espacio de estas características en el centro de la ciudad es un lujo que no tiene ninguna otra ciudad de Europa y es una lástima que los asistentes de todo el mundo que vendrán a Madrid con motivo de la Cumbre del Clima no puedan utilizarlo”, lamentaba hace unos días el presidente del club de empresarios, Hilario Alfaro.