Los Glazer estudian el estado del Manchester United y plantean venderlo

El Manchester United anunció este martes que ha iniciado un proceso "diseñado para potenciar el crecimiento de la institución a futuro" y en el que considerará todas las "alternativas estratégicas", incluida una posible venta. Según indicó el equipo inglés en un comunicado, "este proceso ha sido creado para mejorar el crecimiento a futuro del club con el objetivo de capitalizar oportunidades tanto en el campo de juego como en lo comercial".

"Como parte de este proceso, la Junta Directiva considerará todas las alternativas estratégicas, incluida una nueva inversión en el club, una venta u otras transacciones que involucren a la compañía", añadió el triple campeón de Europa. Para ello, el United va a realizar una evaluación de iniciativas para fortalecerse como será la remodelación de Old Trafford y la expansión de las operaciones comerciales a escala global. "Esto se llevará a cabo con el afán de alcanzar el éxito a largo plazo en todas las divisiones", advirtió.

"La fuerza del Manchester United se basa en la pasión y la lealtad de nuestra comunidad de 1.100 millones de aficionados y seguidores. A medida que buscamos continuar construyendo sobre esto, la Junta Directiva ha autorizado una evaluación exhaustiva de alternativas estratégicas", señalaron Avram y Joel Glazer, propietarios del club desde el 2005. Los empresarios estadounidenses quieren evaluar "todas las opciones para maximizar las oportunidades de crecimiento disponibles para el club". "A lo largo de este proceso, nos mantendremos completamente enfocados en servirles tanto a los aficionados, como a los accionistas y diversas partes interesadas", añadieron.

No hay garantías de que la revisión que se está llevando a cabo resulte en una transacción que involucre a la compañía. Manchester United no hará más anuncios sobre esta revisión a menos que la junta apruebe una transacción específica u otro curso de acción que requiera un anuncio formal. El anuncio sobre la posible venta del club de Old Trafford coincidió con la confirmación de que el delantero portugués Cristiano Ronaldo no continuará en las filas del Manchester United tras el parón por el Mundial de Catar, después de que las dos partes llegaran este martes a "un acuerdo mutuo" para el final de su relación contractual.

"Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo y con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución durante sus dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro", indicó el United en un comunicado. Las acciones del Manchester United, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, cerraron la sesión del martes con una subida del 14,66%, hasta los 14,94 dólares, aunque en la negociación 'after hours' ampliaban la escalada hasta los 16,60 dólares.