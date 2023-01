Global Alpha compra más acciones de Meliá y alcanza el 10,1% de su capital 

La empresa Global Alpha Capital Management ha incrementado su participación en el capital de Meliá Hotels Internacional hasta el 10,14%. Este porcentaje representa un total de 136,7 millones de euros en los precios actuales del mercado. Es la segunda que realiza Global Alpha durante este mes de enero, incrementando su participación desde el 9,58% inicial.

Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Global Alpha cuenta con más de 22,3 millones de títulos de la cadena de forma indirecta. El incremento se debe a la adquisición de más acciones de forma indirecta, con un poco más de un millón de títulos respecto a la última variación.

La familia Escarrer es el primer accionista de la compañía, con un total de 54,79%, a través de Hoteles Mallorquines Consolidados, que cuenta con el 24,3%; de Hoteles Mallorquines Asociados, con el 13,7%, y de Hoteles Mallorquines Agrupados (11,2%); y junto con un 5,387% adicional que está en manos del fundador de Melia, Gabriel Escarrer Juliá.

Meliá y Tenerife

La cadena hotelera lanzó el pasado verano la nueva marca Falcon´s Beyond, que apuesta por ensalzar el turismo de ocio dentro de los planes de futuro que tiene Meliá para el sector en España. Su gran apuesta en este contexto es Tenerife, isla en la que se tratará de seguir los pasos de esta campaña inciada por Falcon's Resort by Meliá All Suites Punta Cana, un complejo hotelero de 5 estrellas que forma parte del mismo proyecto en el que se incluye al territorio canario.

Los planes de la cadena para 2023 pasan por abrir un total de 25 hoteles en 14 países, ya que el volumen actual de ventas hoteleras está en un balance positivo del 35%, según informó Escarrier durante la feria de Fitur 2023, en la que el grupo mostró su optimismo y confianza para la próxima campaña.