El gran mes de los Hidalgo: mil millones por Air Europa y 'final feliz' con Barceló

La familia Hidalgo va camino de lograr su mes 'fantástico'. Una operación de alrededor de mil millones de euros para vender su activo estrella, Air Europa, a IAG, y el desatasque de una operación que lleva años sobre la mesa, la fusión de las divisiones mayorista y minorista de Globalia y Barceló, Ávoris. El gran imperio familiar que comenzó Juan José Hidalgo en los años 70 se va quedando cada vez más reducido tras las ventas y los desgajes de estos importantes activos.

La última operación, la unión al 50% de las agencias de viajes de los dos gigantes del turismo no implica una entrada de dinero directa en las cuentas de la familia debido al acuerdo de que cada uno de los grupos aporte finalmente la mitad de la futura sociedad que aún no tiene nombre. En cambio, supone el culmen de un movimiento estratégico para el sector que lleva años sobre la mesa de la compañía -en concreto desde el estallido de la crisis- y que hasta ahora se había parado en varias ocasiones.

La unión de ambas compañías ya se probó a través de la UTE dedicada a los viajes del Imserso, Mundosenior, una de las dos firmas que comercializan el programa social del Ministerio de Sanidad para los jubilados españoles. Durante todos estos años, el negocio ha ido viento en popa, y ello ha derivado en la operación que ahora se ha cerrado y que permitirá que la futura firma se coloque en lo más alto del mercado nacional.

En ella se incluye por el lado de Globalia, la marca que engloba agencias de viajes independientes Geomoon, el touroperador Travelplan, Welcome, Globalia Meetings and Events, Globalia Corporate Travel y Globalia Autocares, mientras que el perímetro por parte de Barceló afectaría a las agencias de viajes B the Travel Brand y Catai, el negocio de intermediación Rhodasol, el banco de camas Bedtoyou, la gestora de viajes corporativos BCD Travels y la gestora de eventos BCD Meetings & Events. También se incluirá Evelop, la aerolínea 'low cost' de la compañía de Simón Pedro Barceló.

Pero esta operación llega apenas dos semanas después de la macroventa del año, la compra de Air Europa por parte de IAG. 1.000 millones de euros que se embolsará al cierre de la operación la familia Hidalgo, y que se espera se cierre en el segundo semestre del año 2020. Con ella se trató de zanjar una guerra interna que, ahora sí, parece estar próxima a su fin. Hace poco más de tres años que el patriarca de la familia cedía su poder como ejecutivo en su hijo Javier y la dirección de la aerolínea en su hija María José. Desde entonces han pasado por allí varios directivos que no han conseguido que las cuitas familiares dejasen de interceder en el día a día de la compañía.

Desde la cesión del poder por parte del padre, las peleas internas se habían incrementado, según confirman fuentes conocedoras. Por ello, desgajar la parte más importante del negocio y embolsarse 1.000 millones de euros habría comenzado a calmar las aguas que esperan estancarse por completo ahora tras la fusión que tantos años llevaba sobre la mesa de unos y otros.

Al cierre de la operación de Air Europa, Globalia se quedaría con el germen del grupo empresarial de la familia, la propia Halcón Viajes, el touroperador Travelplan -creado en 1988-, su marca de hoteles Be Live -en expansión en la actualidad- y Viajes Ecuador, adquirida ya en los años 2000. Además, mantenía también con sus firmas dedicadas a las tareas más puramente logísticas de la aeronaútica, como son Globalia Handling y Groundforce.

Tras esta fusión, Globalia solo mantendrá el handling, la división hotelera -que también mantiene Barceló- y la participación en el futuro consorcio del AVE -si consiguen la capacidad de red solicitada- que han conformado junto con Talgo y el fondo Trilantic en el que tiene un pequeño porcentaje. La jugada maestra de la familia le permitirá, además de embolsarse la millonaria venta de Air Europa, participar al 50% la sociedad que le plantará cara a Viajes El Corte Inglés, el gran rival del mercado, con más de 1.500 puntos de venta. Un mes 'fantástico' para los Hidalgo.