Globalia y Barceló firman su fusión y descartan cerrar agencias de viajes

Las compañías Barceló y Globalia han firmado este lunes su fusión con la consiguiente unión de sus agencias de viajes y el resultado de una nueva sociedad participada al 50% por ambos grupos. La operación, liderada por el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, como el Presidente de Barceló, Simón Pedro Barceló,Hidalgo y Barceló, implica la suma de marcas como Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Travelplan o Welcome (Globalia) a Ávoris, con marcas como B the Travel Brand, Catai o Rhodasol (Barceló). El grupo resultante se ha propuesto no cerrar ninguna agencia.

En palabras de Javier Hidalgo y Simón Pedro Barceló, la creación de un grupo líder era "una de las asignaturas pendientes del turismo emisor español". Además, ambos han incidido en que esta fusión supone la integración de dos empresas que "aportan una larga y exitosa trayectoria en el sector turístico".

Según han informado desde Globalia, el grupo resultante se propone no cerrar ninguna de las cerca de 1.500 agencias de viajes con las que contará. Además, han señalado que este tendrá una cifra de negocio de unos 3.700 millones de euros y más de 6.000 empleados.

Concretamente, Barceló aportará a la nueva sociedad los negocios de Ávoris, con sus marcas B the Travel Brand, Catai, Rhodasol, Bedtoyou, BCD Travels y BCD Meetings&Events, entre otras. El perímetro de la operación incluye también a Evelop, la aerolínea que se fundó en 2013 tras la compra de parte de los activos de Orbest Orizonia Airlines por el Grupo Barceló, que cuenta con una flota de seis aviones. Por parte de Globalia, se incluyen Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Geomoon, Travelplan, Welcome, Globalia Meetings&Events, Globalia Corporate Travel y Globalia Autocares.

Los consejeros delegados de Globalia y Barceló, Javier Hidalgo y Simón Pedro Barceló, que han liderado directamente la operación, se implicarán personalmente en el desarrollo del negocio. No obstante, la fusión está pendiente del visto bueno de las autoridades de la Competencia.