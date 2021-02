Glovo amarra el bonus de su cúpula pero se niega a cubrir la deuda con los riders

La deuda con la Seguridad Social sigue creciendo año tras año en Glovo. La plataforma de transporte debe más de 14 millones de euros en cotizaciones sociales de los riders que han sido dados de alta como trabajadores después de las diferentes actas levantadas por la Inspección de Trabajo. Y ahora la compañía desvela que no los provisiona -apuntándoselo como pérdidas- en sus cuentas, pese al ‘aviso’ lanzado por su auditor, Deloitte, que también alerta de la forma en la que sí que reserva 3,4 millones de euros para el bonus para directiva y parte de la plantilla en forma de plan de stock options. En pleno debate sobre la futura ‘ley rider’, con la que el Gobierno pretende regular este sector imponiendo la ‘laboralización’ de estos repartidores, la compañía admite que disponen de “medidas alternativas” para adaptar su modelo de negocio y “garantizar la viabilidad futura” en caso de que suceda.

En 2018, cuando las investigaciones de la Inspección de Trabajo eran aún incipientes, esta deuda con la Tesorería General apenas superaba los 5 millones de euros. Procedían de sólo cuatro casos abiertos en las grandes ciudades donde opera. Un año más tarde, a mediados de 2020, cuenta con otros 14 frentes más en numerosas ciudades, según cuenta en las últimas cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil correspondientes a 2019, donde también insiste en que tiene abiertos otra decena de litigios con empleados individuales por el mismo motivo.

En total, se le exigen más de 13,8 millones de euros en cotizaciones. Pese a que se trata de una cantidad muy significativa, la compañía descarta provisionarlo en sus cuentas anuales y apuntarlo como pérdidas ante la posible derrota en los tribunales. Esta decisión, sobre la que ha llamado la atención Deloitte, se tomó previsiblemente antes de que el Tribunal Supremo hiciera pública en la última parte de 2020 la primera sentencia que ‘tumbaba’ el modelo laboral, al concluir que estos repartidores son empleados por cuenta ajena a todos los efectos.

Esa decisión de no provisionarlo en sus cuentas se justifica en que agotará todas las vías posibles. “Se recurrirá y elevará a instancias superiores”, asegura, alentando a un goteo incesante de casos judiciales durante los próximos dos o tres años. “De acuerdo con las opiniones de sus asesores legales existe una incertidumbre sobre el desenlace dada la ausencia de regulación legal y jurisprudencial”. Tanto la ‘ley rider’ como las nuevas sentencias del Tribunal Supremo que sienten una jurisprudencia aún están por llegar y a eso se agarra.

Lo que sí que admite, para tratar de despejar posibles dudas de cara al futuro -España es casi la mitad de todos sus ingresos a nivel global- es que cuenta con “medidas alternativas” para adaptar el modelo de negocio “y garantizar la viabilidad futura”. No precisa cuáles son esas medidas, pero hay antecedentes como el de Just Eat, que ha empezado a crear sus propias flotas. No se trata de algo baladí. En España, según las propias cifras que refleja en la memoria, cuenta con más de 8.200 riders dados de alta en su plataforma y con actividad.

Más allá del énfasis que hace en su informe por la incertidumbre ante todos estos procesos judiciales, Deloitte sí que hace una salvedad significativa y tiene que ver con el ‘bonus’ en forma de stock options que la compañía tiene activo para la cúpula directiva y parte de la plantilla. En el año 2018, se provisionaron casi 4 millones de euros por este concepto, ante la posibilidad de que se ejecutara ante una potencial venta o transacción. En 2019 no se hace ninguna mención. La auditora insiste en que el grupo dirigido por Óscar Pierre no ha realizado una estimación del pasivo a registrar al cierre de 2019. “No hemos dispuesto de un cálculo actualizado que permita verificar la dotación que debería registrarse”, apunta.

Glovo, como otras muchas startups, cuenta con un plan de incentivos para parte de su plantilla, que premia la fidelidad de directivos y equipo y que se liquida en caso de que haya una fusión o venta total de las acciones o de una parte “sustancial” de los activos. A esto hay que sumar una Oferta Pública de Venta (OPV) en bolsa. Desde el año 2015 se han ido asignando este tipo de acciones. En total, según la diferente información publicada por socios como Delivery Hero, estos títulos rondarían el 20% del total que hay en circulación. Y el ‘valor’ total es imposible de calcular porque cada hornada se basa en la valoración de la última ronda. Este premio no fue especialmente recibido por algunos inversores iniciales, según explicaron en su momento fuentes conocedoras a La Información, debido a la dilución que acarreaba y al efecto negativo que había supuesto para la valoración de todo el grupo.

La compañía tiene un enorme reto por delante: mantener el pie en el acelerador pero ir reduciendo las cuantiosas pérdidas que acumulan en sus cuentas. Como ya desveló en su memoria su máximo accionista, el año 2019 se cerró con 190 millones de euros de pérdidas operativas (Ebitda) a lo que hay que sumar el impacto por las divisas y otros costes. En total: 200 millones de ‘números rojos’ -más del doble que un año antes- para unas ventas de 218 millones -el triple-. Como la misma empresa admite, sólo la filial ucraniana, que tiene un peso testimonial en el negocio, tenía beneficios. Estos números son previos a la venta a Delivery Hero de todo el negocio latinoamericano, que había generado importantes problemas para lograr la rentabilidad.

Aún así, desde la compañía avisan que estos ‘números rojos’ se mantendrán en los próximos años. “El plan de negocio contempla la obtención de resultados positivos de forma gradual, a lo largo de los ejercicios 2020, 2021 y 2022, una vez se vayan alcanzando los volúmenes de actividad suficientes”, asegura. Es justo el periodo que se ha ido barajando para una posible salida a bolsa, aunque la consolidación en el mercado hace pensar que es mucho más probable una venta antes de que eso suceda.

Para tratar de financiar este crecimiento, la compañía ha ido cerrando diferentes rondas hasta superar los 400 millones de euros de financiación de más de medio centenar de inversores. En su memoria relata con profusión cada transacción y cómo se han ido ejecutando en diferentes tramos. Y en ese relato desvela dos inversores que fueron relevantes dentro de la ampliación de principios de 2019, cuya negociación fue adelantada por La Información. Participó el fondo de capital riesgo Lakestar, pero también estuvieron presentes Mirae Asset-Naver Asia Growth, un grupo de inversión coreano, y HS Investments.

Eso sí, Delivery Hero a cierre de ese año 2019 contaba aún con el 20%, pero las diferentes compras que ha ido haciendo en el mercado secundario, incluida la del 7,5% de Amrest (dueño de La Tagliatella), ha superado ya ampliamente la barrera del 30%, acercándose al 40%. Ese avance es el que ha puesto nervioso al equipo directivo y al ‘núcleo duro’ de inversores, entre los que se encuentra socios iniciales como el propio fondo español Seaya Ventures y diferentes ‘business angels’. Y es lo que despertó un pacto de sindicación para cortar el goteo de adquisiciones de títulos de los alemanes, incluso sondeando la entrada de Alibaba a través de esas transacciones.