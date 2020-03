Glovo entrega ahora 7.000 mascarillas entre sus 'riders': "No es suficiente"

Las plataformas de entrega de comida a domicilio han sido señaladas en los últimos días ante el riesgo de contagio de sus 'riders'. Tras dos semanas desde los primeros confinamientos por la crisis del coronavirus, Glovo entrega ahora 7.000 mascarillas a los repartidores y otros tantos guantes. Para los sindicatos es "totalmente insuficiente" y reclaman al Gobierno que obligue a suspender la actividad de todas estas compañías, al menos, mientras que siga en vigor el estado de alarma decretado por el Gobierno hace semana y media.

En los últimos días se habían repetido las denuncias por parte de sindicatos ante la falta de medidas de seguridad. El último en hacerlo era la organización Free Riders que denunció a Glovo ante la Inspección de Trabajo de Cataluña porque creían que los repartidores se ven expuestos "al riesgo de ser infectados" al no tener acceso a medidas de protección. ¿Por qué no se entregó? Algunas voces señalaban al riesgo de que la entrega de este material fuera interpretado como un indicio de laboralidad. El consejero delegado de la startup, Óscar Pierre, ha defendido en una comunicación enviada a los trabajadores productos como mascarillas, guantes o gel desinfectante "están siendo difíciles de conseguir y muchos de ellos son gestionados por el Gobierno para priorizar la seguridad en los hospitales y por este motivo nos está costando tanto conseguirlos".

En esa misma comunicación confirma que esta semana se entregarán unas 7.000 mascarillas y 7.500 guantes entre los 'riders', además de líquido desinfectante en toda la red de repartidores. "Seguiremos haciéndolo todas las semanas que dure esta crisis", explica. Para UGT, se trata de una cantidad totalmente insuficiente. "Es totalmente insuficiente, no da ni para un día", explica Rubén Ranz, delegado del sindicato en Madrid y coordinador de la asesoría online para la economía digital 'Tu Respuesta Sindical'. Insiste en que la periodicidad que plantea la compañía obliga a reutilizar este material, lo que supone un nuevo riesgo de contagio.

Tanto Deliveroo como Glovo anunciaron desde el principio de esta crisis que mantenían su servicio. Y como compensación ambas han anunciado que cuentan con un fondo común con el objetivo de dar "soporte económico" a los repartidores que puedan ser infectados por el coronavirus, durante el tiempo que pueda durar la cuarentena. No precisa en las comunicaciones enviadas a los 'riders' ni la cantidad fijada ni las condiciones en las que se entregarían."Es una situación kafkiana y bastante dura; el mensaje es 'sigue trabajando hasta que te contagies'", lamenta Ranz.

Piden el cierre

En este contexto, los sindicatos creen que existe un importante riesgo de contagio y reclaman el cierre. Piden al Gobierno que esta actividad quede fuera del decreto del estado de alarma "si no se cumple con las mínimas medidas de prevención de riesgos laborales", apunta Ranz, quien recuerda el "círculo vicioso" en el que se encuentran los 'riders' en momentos tan críticos como los actuales: si no están disponibles, se ve afectada su puntuación, que a su vez es imprescindible para contar con franjas de horas para tener ingresos. En este sentido, insiste en que desde las plataformas se están ofreciendo bonificaciones, premios e y se está reclamando que no rechacen pedidos. "Hay mucho temor y miedo por el riesgo de contagio y transmitir la enfermedad y por quedarse sin ningún ingreso", zanja.

El CEO de Glovo asegura a su equipo de 'riders' que el objetivo era "hacer que el máximo de población se quede en casa". "Gracias a vosotros la gente no tiene que salir de sus casas para ir a comprar. En especial personas mayores o con niños a cargo. Por otro lado, también estáis ayudando a que pequeños comercios, supermercados y restaurantes puedan seguir activos y no tengan que cerrar", defiende. Desde la patronal de la economía digital Adigital las principales plataformas de reparto Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart argumentaron el pasado 17 de marzo que contribuyen "de manera significativa a aliviar los efectos sociales y económicos de la difícil situación que vive el país".

Los 'riders'... ¿autónomos?

Al margen de los riesgos por el contagio de la enfermedad, hay otra inquietud que señalan desde UGT: la inseguridad jurídica en la que se encuentran cientos de 'riders'. ¿La razón? Tras las actas levantadas por la Inspección en los últimos meses hay profesionales que fueron dados de alta de manera automática en el Régimen General como trabajadores por cuenta ajena después de que fueran señalados como 'falsos autónomos'. "Hay una maraña burocrática enorme", apuntan.

Según sus estimaciones, de los más de 9.000 repartidores que se han dado de alta de manera automática por Trabajo, en torno al 40% podrían estar trabajando hoy en estas plataformas. Hay que recordar que la Inspección les ha reclamado en estos dos últimos años más de 10 millones de euros a las dos principales plataformas.