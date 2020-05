El Gobierno abre la puerta a la entrada del ICO en la compra de pagarés de empresas

Las empresas han recibido ya casi 40.000 millones de euros de financiación garantizada con la Línea de Avales del ICO y la cifra irá a más tras aprobarse un tercer tramo de la línea de avales, que ascenderá a un importe de 20.000 millones de euros. De estos, 10.000 millones serán en avales para préstamos de pymes y autónomos y 10.000 millones para las operaciones de empresas de mayor tamaño e incluye 4.000 millones de euros en avales para garantizar las emisiones de pagarés por empresas no financieras en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y 500 millones para reforzar los avales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA). ¿El objetivo? Paliar los efectos del Covid-19. El 75% de estos avales han ido destinados a la cobertura de las necesidades de liquidez de pymes y autónomos, por entender que son los agentes económicos que más lo requieren.

La gran novedad, publicada en el BOE de este sábado, es que el Gobierno abre la puerta a la entrada del ICO en la compra de dichos pagarés de empresas, según publica Cinco Días. Dentro del apartado 'Relaciones del ICO con los tenedores de los pagarés avalados' hace mención a que "Si la emisión contase con la participación de ICO como inversor...". Por tanto, dicho organismo podría actuar como 'inversor de último recurso' en caso de que estos instrumentos financieros no recibieran el apoyo de suficientes compradores.

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril también prevé que puedan beneficiarse de los avales los pagarés incorporados al Mercado de Renta Fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), por lo que será el ICO el que avale dichas emisiones, que se podrán solicitar hasta el 30 de septiembre de 2020.

Mira también Los empresarios creen que la línea ICO se queda corta y reclaman 200.000 millones

Con estos nuevos avales a las emisiones de pagarés en el MARF, no sólo se fomentará el acceso a la liquidez por medio de canales bancarios, sino también a través de los mercados de capitales. La principal condición es que la emisión se lleve a cabo al amparo de un programa de pagarés incorporado al MARF a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril: tengan su domicilio social en España, contasen con programas de pagarés vigentes e incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija y que no se encuentren en situación de empresa en crisis (no podrán estar sujetas a un procedimiento concursal).

Desde su creación en 2013 un total de 79 compañías han obtenido financiación a través del MARF y el saldo vivo de este mercado de Renta Fija de BME asciende a 5.300 millones de euros. El Corte Inglés, Sacyr o Pharmamar son, entre otras, algunas de las compañías que han decidido emitir pagarés a través de dicho mercado. BME, en su balance mensual, destacaba que el volumen total contratado en abril en renta fija fue de 31.664,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 14% respecto al mismo mes del año pasado. Las admisiones a negociación, incluyendo emisiones de deuda pública y renta fija privada, ascendieron a 56.271,6 millones de euros, con un incremento del 32% respecto a marzo y del 154,4% frente a abril de 2019.

Estos avales a las emisiones del MARF y la posibilidad de la entrada del ICO en la compra de pagarés se producen semanas después de que el BCE instara a las empresas a que emitan deuda para blindarse contra el coronavirus puesto que incorporan "incentivos adicionales" para que las empresas acudan a los mercados de capitales a financiarse al ser más beneficioso y conveniente que el crédito bancario. La autoridad monetaria señalaba que las emisiones de empresas solventes liberan capacidad de crédito de la banca que puede destinarse a otras compañías más pequeñas, autónomos y hogares que necesiten crédito ante el 'shock' actual.