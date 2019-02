Sánchez invita a Huawei a pujar por un contrato público en pleno caso espionaje

El gigante tecnológico chino Huawei ha sido diana de duras acusaciones por espionaje en el mundo. Varios países han decidido vetarla en las inversiones vinculadas al despliegue de las redes 5G. En España, el Gobierno los ha invitado a que participe en el proceso para la entrega de un contrato de renovación de Rediris, la red académica y de investigación que ofrece conexión a toda la comunidad científica y universitaria en España. La compañía asiática se verá las caras con telecos como Telefónica u Orange o históricos del sector de las infraestructuras de telecomunicaciones como Nokia. En juego, una adjudicación valorada en 19 millones de euros.

Fue el pasado verano, en agosto, cuando Red.es, entidad pública dependiente de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, abría un proceso de diálogo competitivo. Se trata de un procedimiento de adjudicación que arranca con el diálogo de unos candidatos seleccionados por la administración para establecer las líneas maestras del contrato y que, posteriormente, éstos presenten su propia oferta.

Mira también El gigante Huawei descarta por ahora un golpe en el negocio español por su crisis

La crisis reputacional de Huawei no estalló hasta el pasado mes de diciembre. Pero la invitación formal al diálogo se produjo a finales del mes de diciembre, según queda constancia en los documentos públicos emitidos por Red.es. Y ahí, la 'tormenta perfecta' ya se había desatado sobre la compañía, con la detención de la hija de su fundador y principal heredera del grupo o el veto de países como Estados Unidos, Australia o Japón.

Tuvieron hasta finales de enero para presentar su propuesta de solución tecnológica a Red.es. Tras resolver más de una decena de dudas planteadas por las compañías, sigue sin haber un plazo para la adjudicación definitiva. Lo que sí se conoce es el valor del contrato, de 19 millones de euros, fijado tanto por fabricantes como integradores consultados hace más de un año, según queda reflejado en la documentación.

¿Quién acompaña a Huawei en el proceso? Se encuentran dos grandes operadores de telecomunicaciones, como Telefónica España y Orange; proveedores tecnológicos como Axians, Atos o Dominion, e integradores como Nokia. En total son nueve las compañías que se dan cita en el proceso.

Para la compañía china es el primer concurso público destacado de los últimos años en el que participa para aportar su tecnología vinculada a las telecomunicaciones y las conexiones. Y esta se produce en el marco de un esfuerzo por parte del Ejecutivo para el acercamiento a compañías chinas como la propia Huawei. Sánchez llegó a planear -antes del adelanto electoral- un viaje para 'cazar' inversiones orientales y tratar de cerrar la ubicación del futuro 'hub' europeo de la propia Huawei en España.

Mira también Moncloa prepara un viaje de Sánchez a China para 'cazar' inversiones orientales

Europa analizará "los riesgos"

El Gobierno español no se ha posicionado en ningún momento sobre si excluirá a Huawei del desarrollo de las redes 5G en España. Otros países en el continente europeo sí que movieron ficha. En el caso de Alemania, que abrió la puerta a un posible veto, su Ejecutivo ha decidido finalmente no ceder a las presiones de Estados Unidos y no excluirla oficialmente, algo que sí ha hecho Reino Unido. Por su parte, la Unión Europea recordó que su obligación es evaluar los riesgos de la utilización de equipos de telecomunicaciones de la empresa a pesar de la ausencia de evidencia de espionaje, tal y como dijo este miércoles el jefe digital de la UE, Andrus Ansip.

¿Y en el lado de las empresas? Algunas de las telecos europeas pusieron tierra de por medio con Huawei. Es el ejemplo de Deutsche Telekom, quien dijo en diciembre que revisaría todas sus vinculaciones con la empresa china. Pero también hay otros como Vodafone, que pausó el desarrollo de equipos de la tecnológica en sus redes principales. ¿Y Telefónica? No ha habido ningún posicionamiento público por parte de la empresa presidida por José María Álvarez-Pallete.

Pese a las dudas, las operadoras en España siguen manteniendo sus vinculaciones con Huawei. Orange y Vodafone la incluyeron a los chinos en sus pilotos 5G (Telefónica echó mano de Ericsson y Nokia, sus dos proveedores principales).