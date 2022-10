El Gobierno modifica los estatutos de RTVE y da más poder a Elena Sánchez. 

Nuevo giro de guion en la televisión pública. El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de los estatutos de la Corporación RTVE para dar poderes ejecutivos al presidente del Consejo de Administración, tras la dimisión de José Manuel Pérez Tornero y la elección de Elena Sánchez como presidenta interina del Consejo de Administración, según han confirmado a Europa Press fuentes oficiales.

Estas mismas fuentes explican que la modificación viene dada por una situación sobrevenida ante la dimisión de Pérez Tornero y se basa en un informe realizado por la Abogacía del Estado en 2011, estableciendo un mecanismo de sustitución del presidente de la corporación en caso de cese o dimisión.

En este sentido, recuerdan que Elena Sánchez fue elegida presidenta interina del Consejo de Administración, con lo que podía ejercer las funciones propias de este órgano, como por ejemplo, convocar al consejo, pero no funciones ejecutivas como presidenta de la Corporación de RTVE.

Por revertir esta situación, se ha incorporado a los estatutos de RTVE un sistema de vacantía, hasta ahora no presente en los mismos, de forma que Elena Sánchez, como presidenta del Consejo de Administración de RTVE, se convierte también en presidenta de la corporación RTVE con poderes ejecutivos. Según las fuentes consultadas, si no se produjese esta modificación no se podría garantizar el funcionamiento de RTVE.

Sin plazo y sin refrendo de las Cortes

Este cambio no tiene que ser refrendado por las Cortes, ni tiene un periodo de tiempo de vigencia, sino que viene a suplir la vacante mientras el Parlamento no provea la sustitución de la Presidencia de la corporación por el mecanismo legalmente establecido y para "garantizar el normal funcionamiento" de RTVE. Si el Parlamento activase el proceso previsto de sustitución, correspondería seguir el procedimiento ya establecido para elegir a un nuevo presidente de RTVE.

Elena Sánchez fue elegida hace una semana presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE, en sustitución de José Manuel Pérez Tornero, que anunció su dimisión un día antes por entender que no se daban las condiciones de gobernabiliad de la entidad ni las circunstancia para hacer viable su proyecto. La elección salió adelante con los votos a favor de cinco de los nueve consejeros, según informó la corporación.

Poco antes de conocerse la decisión del Consejo, la portavoz de RTVE, Cuca Gamarra, avanzaba que el Ejecutivo tenía previsto hacer este cambio y advertía de que era un "auténtico escándalo". Gamarra aseguraba que, de confirmarse este extremo, el Ejecutivo estaría culminando el "asalto" y la "okupación" de un organismo que tiene que estar "al servicio del Estado y no del Gobierno".

Así, en rueda de prensa en el Congreso, recalcaba que este "asalto" comenzó "impulsando" la dimisión de quien presidía el Consejo de Administración de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, y nombrando otro presidente interino. Según la portavoz 'popular', ahora el Gobierno quiere dotar a esta interinidad de facultades ejecutivas "para que pueda ejercer como si hubiera sido elegida presidenta por esta Cámara, que es la que tiene la potestad".

En este sentido, ha señalado que si se confirmaba esta decisión se sumaría a la "okupación" del CIS, o la "intervención" del INE o del CNI. "Organismos públicos e instituciones en los que Pedro Sánchez intenta entrar, okupar y, desde ahí, controlar", ha concluido.