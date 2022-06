El Gobierno prepara a la CNMV para cercar a las criptos una vez llegue MiCA

La preocupación del Gobierno alrededor de las criptomonedas es tal que ha decidido adelantar deberes normativos con el fin de estar preparado en el momento en que entre en vigor el Reglamento para un Mercado de Criptoactivos, conocido como MiCA. La cartera que dirige Nadia Calviño ha incorporado a la Ley del Mercado de Valores el régimen sancionador aplicable a estos instrumentos cuando se presenten como objeto de inversión y ha decidido que será la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la autoridad supervisora encargada de ejecutarlo. Con esta previsión normativa, el organismo podrá activar sus poderes inmediatamente después que se apruebe la norma europea.

Según han trasladado a La Información desde el Ministerio de Asuntos Económicos, se recogen sanciones de multa establecidas principalmente con tres criterios: beneficios obtenidos (tanto, doble, triple), porcentaje del volumen de negocios y multa a tanto alzado. Las dos primeras son más comunes para personas jurídicas y la tercera tanto para personas jurídicas como para físicas. Las multas a tanto alzado van desde el millón de euros a los 12 millones de euros. Las infracciones recogen el incumplimiento de la práctica totalidad de las obligaciones impuestas por MiCA y pueden incurrir en ellas tanto emisores como prestadores de servicios o plataformas.

El Proyecto de Ley recoge las sanciones futuribles previstas en los últimos borradores de MiCA, que se podrá modificar con las directrices que finalmente se incorporen vía enmiendas

En todo caso, el documento europeo aún no está completado y por ello el español solamente está alineado con las propuestas recogidas en los últimos borradores de MiCA. El Ejecutivo establece las infracciones y sanciones futuribles, aunque se podrá modificar con las directrices que finalmente se incorporen vía enmiendas, procedimiento por el cual se permite reformular un texto legal. Fuentes al tanto del proceso han asegurado que el desarrollo europeo sigue atascado en el 'trílogo' (el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europa), el cual continúa buscando un acuerdo.

Por el momento no existe ninguna normativa que regule y supervise la actividad de los proveedores de monedas virtuales, ni a nivel nacional ni comunitario. No obstante, en España se han establecido dos herramientas de vigilancia. La primera es mediante el control de la publicidad, para que esta sea clara, equilibrada, imparcial y no engañosa, un poder en manos de la CNMV, autoridad que más adelante ampliará sus funciones sancionadoras con MiCA a través de este Proyecto de Ley, que se remitirá en los próximos días a las Cortes para iniciar su tramitación legislativa.

La segunda es el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, cuya potestad la ejerce el Banco de España y en virtud del cual se garantiza únicamente que existen los procedimientos y órganos adecuados para la prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Han pasado siete meses desde que Pablo Hernández de Cos activó este registro y, desde entonces, algo más de una decena de empresas han sido capaces de superar los controles antiblanqueo aplicados por el supervisor: Bitbase, Bitpanda, Bit2Me (Bitcoinforme), CriptoCambio (C.R. Tecnología), Blox, Trade Republic, Globalstar, Onyze, BTC Direct, Jobchain, Criptan Trade, BitGo, Eurocoin Broker, Lemacoin Crypto y Votuun.

Además de usarse como moneda, los criptoactivos también representan un valor para la inversión. Este asunto es que el que preocupa principalmente a los organismos supervisores, puesto que ha provocado que muchos minoristas se lancen a la especulación en un entorno de máxima volatilidad. Desde que comenzó el año, el bitcoin, la principal criptomoneda del mercado y cuya cotización sirve de referencia para el resto de divisas digitales, ha experimentado un descalabro superior al 55%. La corrección se ha acelerado durante el último mes, cuando ha descendido un 30%.

Estas circunstancias hacen que la regulación se vuelva más que necesaria para proteger al consumidor y que le permita conocer los riesgos asociados, si bien se requiere una formulación coordinada con los países del entorno al tratarse de productos con un alcance global. Las autoridades son conscientes de que en el momento en que el mercado de los criptoactivos estalle -lo que no descartan que pueda ocurrir en algún momento- su reputación podría pender de un hilo. La pérdida de prestigio en caso de shock es un asunto que inquieta a los equipos supervisores del Viejo Continente.