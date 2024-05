Gobierno y sindicatos piden mantener el empleo si BBVA y Sabadell se fusionan

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha advertido hoy 1 de mayo del "altísimo grado de concentración bancaria" en España ante el anuncio de una posible fusión entre BBVA y Banco Sabadell y que puede convertirse en "un riesgo sistémico". "Teníamos un país en el que la concentración bancaria era del 40%, hoy está en el 70% y, si se me permite, casi en régimen de oligopolio", ha señalado Díaz en una entrevista en la cadena Ser, afirmando además que cree que esta fusión podría conllevar un expediente de regulación de empleo.

Díaz también entiende que, en caso de llevarse a cabo la operación, se "perjudicará" al servicio bancario y supondrá "más exclusión financiera", con un "deprecio" en la atención y el servicio público a la ciudadanía. "Sin lugar a dudas, va a empeorar la calidad del servicio", ha lamentado, para agregar que que es un asunto que ya ha hablado con sus socios de Gobierno y que tratará "en la intimidad" esta cuestión. Sin embargo, ha adelantado que desde el Ejecutivo hay "sin lugar a dudas" capacidad para "exigir garantías de empleo" en caso de salir adelante la fusión entre las dos entidades bancarias.

"Estamos hablando de un mercado de trabajo con personas en desempleo, con procesos que, además, normalmente estas fusiones se aprovechan para el cierre de oficinas y despidos muy importantes: no operan en la lógica de emplear o incorporar personas para otras funciones que ahora mismo son claves", ha alertado. La vicepresidenta cree necesario "hablar en una democracia" del reparto de la riqueza y de los beneficios y asegura que tendrá un debate con el sector bancario "sentada en la mesa con ellos", en un momento en el que "hay una transferencia de rentas de la ciudadanía a la banca brutal".

Aragonés respeta la posible fusión

Por su parte, el presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección las próximas elecciones del 12 de mayo, Pere Aragonès, ha expresado su respeto ante la posible fusión, y ha afirmado que siempre defenderá la "fortaleza de la economía catalana y los empleos". "Lo que queremos es un sistema financiero en el que necesitamos más entidades y no menos", ha expresado Aragonès, y ha añadido que quiere ser discreto respecto a esta cuestión.

UGT advierte sobre el futuro de los trabajadores

Por su parte, el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), también se ha pronunciado en la misma línea que Yolanda Díaz y ha advertido de que la posible fusión no debe perjudicar a los trabajadores de estas entidades financieras y ha avisado de que no admitirá ninguna medida no negociada con la representación legal de los trabajadores.

Desde las secciones sindicales de UGT en BBVA y Banco Sabadell -según recoge Europa Press- manifiestan que "lo más importante son las personas trabajadoras" y subrayan que "en ningún caso, aceptarán medidas forzosas, máxime en estos momentos en los que ambas entidades han presentado unos beneficios récords para 2023 y el primer trimestre del 2024".

Según informa en un comunicado, UGT velará por que la concentración bancaria derivada de este posible proceso de fusión cumpla la normativa vigente y no suponga un menoscabo en el servicio al cliente. Asimismo, desde el sindicato anuncian que las secciones sindicales de UGT en BBVA y Banco Sabadell ya están trabajando coordinadamente para la mejor defensa de los intereses de las plantillas.

Economía destaca la competitividad del sector bancario

El anuncio de una posible fusión entre BBVA y Banco Sabadell deberá respetar el principio de competencia y mantener los avances conseguidos durante los últimos años en materia de "inclusión financiera". Así lo han asegurado fuentes del Ministerio de Economía -que dirige Carlos Cuerpo- del Gobierno de España a Europa Press. El Ejecutivo remarca la importancia de mantener un sector financiero "competitivo" y hace hincapié en que en la actualidad el sector está "saneado y es solvente".

Aunque desde el Gobierno se reclama "prudencia", puesto que por ahora se está hablando sólo de un anuncio de esa eventual fusión, las mismas fuentes garantizan que la operación se someterá a estudio "por los canales adecuados". En concreto, destacan que será analizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que velará por "lo que pudiera afectar en términos de competencia" y "protegiendo los avances tan importantes conseguidos en los últimos años en materia de inclusión financiera".

Los pasos de BBVA para fusionarse con Sabadell

Ayer martes, el BBVA confirmó, a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que había trasladado al presidente del Banco de Sabadell, Josep Oliu, el interés del grupo en iniciar negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades. Asimismo, el BBVA confirmaba que ya ha nombrado asesores para poner en marcha el proceso.

En noviembre de 2020, BBVA y Banco Sabadell reconocieron que estaban negociando una fusión desde hacía meses, si bien dos semanas después de desvelar los contactos, las dos entidades anunciaron la ruptura de las conversaciones, por lo que esta vez sería el segundo intento para lograrlo.