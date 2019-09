Goldman Sachs alerta: el IRPH amenaza a la banca con provisiones "a gran escala"

Goldman Sachs vuelve a la carga. En una nota remitida a sus clientes, el influyente banco de inversión de Wall Street advierte de que si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncia al respecto del IRPH (Índice de Referencia de Precios Hipotecarios) en el mismo sentido que lo ha hecho hoy el abogado general, las entidades necesitarían un nivel de provisiones multimillonario.

"Si el dictamen del TJUE fuera adverso para los bancos y siguiese la línea de la opinión de hoy del abogado general de la UE, lo veríamos como un potencial desencadenante de provisiones legales a gran escala, por motivos prudenciales y en anticipación a un incremento de los litigios", ha dicho José Abad, analista de Goldman Sachs, que recuerda el foco que están poniendo los supervisores en acotar los riesgos legales de la banca.

Y es que el IRPH es uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan las entidades financieras en la actualidad, con un golpe para el conjunto del sector que se sitúa entre los 7.000 y los 44.000 millones de euros si la justicia europea resuelve que los bancos comercializaron préstamos vinculados a este índice sin aplicar la debida transparencia, según los cálculos del banco de inversión.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), Maciej Szpunar, se ha pronunciado este martes al respecto y considera que el mero hecho de ser un índice oficial no hace al IRPH transparente. Por tanto, emplaza a los jueces españoles a estudiar si el índice es abusivo o no, un aspecto que se debería dirimir caso a caso, según la opinión de Szpunar, que no es vinculante.

El letrado polaco, en cualquier caso, está contradiciendo la doctrina del Tribunal Supremo, que lo avaló en 2017 y declaró que la referenciación de una hipoteca a un tipo oficial como el IRPH no implica falta de transparencia ni abusividad. El abogado general del TJUE ejerce como una suerte de fiscal comunitario cuyas conclusiones, en la mayoría de ocasiones (dos de cada tres), coinciden con la sentencia final del TJUE.

En su opinión, la fórmula de cálculo del IRPH resulta "compleja y poco transparente para un consumidor medio", por lo que considera que las entidades deben otorgar a los consumidores información "suficiente" para que pueda tomar una decisión prudente y con "pleno conocimiento de causa", especificando no solo la definición completa del índice de referencia en cuestión, "sino también las disposiciones de la normativa nacional pertinentes que determinan dicho índice y, por otra parte, referirse a la evolución en el pasado del índice de referencia escogido".