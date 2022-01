González-Bueno niega que la escala de Sabadell sea una traba para ser rentable

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, reconoce que las calidades de la entidad no han estado apreciándose por parte del mercado. El banquero ha admitido que había un miedo a que las pymes no aguantasen una crisis sostenida y su negocio depende mucho de este colectivo. "El shock está siendo menor y se ha demostrado la enorme resiliencia", ha añadido. El exING ha asegurado que las virtudes del banco han vuelto a ponerse en valor después de haber quedado algo oscurecidas por la situación tan complicada por la que ha atravesado la economía.

González-Bueno ha asegurado que la escala, pese a lo que se piensa, no es una restricción. "Había dudas sobre la viabilidad de Banco Sabadell y sobre su tamaño, pero no lo es", ha aseverado. En este sentido, ha indicado que hay un competidor en España que con menos tamaño ha demostrado que se puede obtener una rentabilidad muy adecuada, en alusión previsiblemente a Bankinter. En cualquier caso, no considera que la entidad sea pequeña, pues cuenta con un balance de 230.000 millones de euros. "Si esto es un banco pequeño, no sé lo que es un banco grande", ha apostillado.

Dejando el pasado atrás, el consejero delegado del grupo catalán ha asegurado que todo se ha reconducido hacia una mayor confianza, lo cual reciben con un enorme agrado y reconocimiento a los que le antecedieron. Ha insistido en que el equipo anterior condujo con mucho éxito al Sabadell hacia una situación muy saneada. "Cuando Leopoldo (Alvear, director financiero) y yo llegamos, no nos encontramos con sorpresa, sino con un banco sano y un esfuerzo en saneamiento que se hizo en etapas anteriores y con éxito", ha remarcado.

En este orden de cosas, ha vuelto a rechazar la idea de subirse a cualquier operación corporativa, por lo menos por el momento. Ni en España ni con TSB, su filial británica. González-Bueno ha reiterado que el mandato del consejo de administración, a lo que se adhieren con toda dedicación, es el de servir a los clientes y elevar la rentabilidad. Precisamente hoy ha comunicado que adelanta su previsión de alcanzar un ROTE del 6% un año. Según su plan estratégico, lograría alcanzar ese nivel en 2023, pero está convencido de que este mismo ejercicio lo hará. "Seguimos aburridísimos, repitiendo exactamente lo mismo. No estamos implicados en nada que pueda llevar a cambios", ha señalado.

En estos momentos su misión pasa por centrarse en su negocio. De hecho, ha decidido fortalecer su equipo de 'retail' con 800 gestores especializados. La entidad espera contar con unos 1.200 profesionales de este tipo para explotar sus posibilidades dentro del negocio de banca minorista, sobre todo en hipotecas, inversión y seguros. El proyecto, que aún está en fase piloto, ya cuenta con unos 400 profesionales con estas capacidades. La incorporación de estas personas, la mayoría de su propia plantilla tras pasar por un proceso de conversión, se producirá a finales de este primer trimestre de 2022.