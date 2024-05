González-Bueno escuda el 'no' de Sabadell a la fusión con BBVA en la fortaleza del banco.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha reiterado la fortaleza de la entidad como uno de los motivos por los que rechazaron la oferta de fusión planteada por BBVA, movimiento previo al lanzamiento de la hostil. Durante su intervención en la 19ª edición del IESE Banking, organizado en colaboración con FTI Consulting, el banquero ha comentado sin entrar en detalles, ya que tiene ciertas limitaciones debido al deber de pasividad de la ley de opas, que una de las razones del 'no' del consejo de administración de la firma catalana a la fusión radicaba en el hecho de su posición de fortaleza tras ganar un 50% entre enero y marzo, hasta los 308 millones, su mejor cifra en un primer trimestre.

En este sentido, ha defendido que el consejo tuvo en cuenta los presupuestos elaborados por el equipo gestor, cerrados en marzo, y que los directivos "siempre" los han batido. A esto se suma la positiva evolución registrada durante los primeros meses del ejercicio, factores que llevaron al consejo a entender que los inversores del banco obtendrían un mayor valor si continuaban en solitario. González-Bueno ha admitido que la propuesta anunciada de manera oficial el pasado 30 de abril llegó "sin negociaciones previas", matizando las declaraciones realizadas por el presidente de BBVA, Carlos Torres, quien aseguró que se habían iniciado conversaciones a mediados del mes de abril.

En sus primeras declaraciones en medio de este proceso, que ha desembocado en una opa hostil y, por tanto, tienen limitados los movimientos, el CEO ha defendido la decisión tomada por el máximo órgano de gobierno de Banco Sabadell para apuntar que los asesores les solicitaron una valoración hecha "desde un punto racional, con la información completa" y después de un proceso de evaluación "razonable" que tuviera en cuenta los intereses de los accionistas. González-Bueno también ha comentado que BBVA infravaloró los costes derivados de la fusión, ya que son muy superiores a los 1.450 millones estimados por La Vela.

En concreto, ha desvelado que el coste de capital para su rival sería mayor a los 0,3 puntos que calcularon inicialmente con unas sinergias de 850 millones. Estas cifras no incluyen el desembolso a realizar derivado de la ruptura de alianzas en materia de pagos o seguros, ni los ajustes en el valor de los activos de Banco Sabadell y de su cartera de deuda a vencimiento. Asimismo, ha comentado que tuvieron en cuenta en su análisis el impacto de la integración en los clientes y empleados de manera "subsidiaria". Cabe recordar que la oferta pública de adquisición todavía no es oficial, ya que aún no ha presentado el documento a las autoridades competentes, algo que previsiblemente ocurrirá la próxima semana.

Una vez presentada dicho folleto al Banco de España (BdE), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como a FCA en Reino Unido, para el visto bueno a esta operación, que se puede alargar entre cinco y seis meses, el banco buscará el respaldo de los inversores. En medio de este proceso, el supervisor ha comenzado a analizar la denuncia presentada por la entidad liderada por Josep Oliu alegando una vulneración de la ley de opas tras introducir "datos incompletos", algo que no impide que la oferta siga su curso.