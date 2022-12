González niega responsabilidad en la contratación de Villarejo para BBVA

Francisco González, ex presidente del BBVA, ha negado cualquier responsabilidad en la contratación de los servicios de José Manuel Villarejo durante su declaración este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Manuel García-Castellón. González habría desmentido con sus palabras -señalando que ha mentido en sede judicial- al ex directivo Antonio Béjar, que habría señalado que habría sido el ex presidente el que le indicara que contratara la empresa indicada por el ex jefe de Seguridad, Julio Corrochano.

El ex presidente, en este sentido, habría negado conocimiento de la utilización de los servicios de Villarejo hasta el 27 de mayo de 2018, ni tampoco ninguna de las actividades desarrolladas por Cenyt durante su presidencia. En concreto, insistió en que no tuvo ninguna responsabilidad en la contratación de los servicios relativos a Sacyr, que trató de tomar una participación en el BBVA. Según González, habría sido Corrochano el que habría tomado la decisión de contratar los servicios de Cenyt y que el ex jefe de seguridad no necesitaba de autorización para hacerlo.

También ha negado cualquier conocimiento de que las investigaciones que se iban a poner en marcha pretendieran recabar información sensible sobre algunas personas implicadas.

El ex presidente del segundo banco del Ibex habría insistido en que la contratación de proveedores no estaba dentro de sus responsabilidades. "Mis tareas siempre estuvieron relacionadas con cuestiones estratégicas, de supervisión de los resultados de la entidad y labores de representación", habría defendido ante el juez. "Los órganos que presidía no tenían ninguna función de vigilancia ni control de los ejecutivos con temas de contratación", habría insistido de acuerdo con fuentes consultadas.

Es la segunda ocasión en la que Francisco González declara por este caso, en este caso a petición propia. La primera se produjo en 2019 cuando la pieza se encontraba todavía bajo secreto. El ex banquero habría ratificado complementa su primera comparecencia este viernes.

Francisco González además de relacionar el uso de los servicios de la empresa de Villarejo, Cenyt, al ex jefe de seguridad, Corrochano, ha señalado que el BBVA habría cometido un error en uno de sus escritos de 2019 al señalar que la contratación de Villarejo en relación a Ausbanc se habría realizado bajo su patrocinio, aunque luego los letrados del banco habrían corregido su escrito. "Lo contrario habría sido un acto gravísimo del banco, ya que nunca conocí esa contratación", habría señalado González en su declaración en la Audiencia.

También habría defendido su papel activo a la hora de poner en marcha una investigación interna. "En cuanto tuve conocimiento en mayo de 2018 de la contratación de Cenyt, trasladé al Sr. Arbizu, director de Servicios Legales, la importancia de iniciar una investigación interna en el banco", habría declarado en la Audiencia. Según González, hasta su salida del banco en diciembre de aquel ejercicio, él habría preguntado regularmente por las investigaciones internas con el único feedback de que no se habían producido avances. "En ningún momento nadie me trasladó que hubiese habido irregularidades en la contratación de Cenyt o en el desarrollo de las actividades de Cenyt para el banco", habría defendido ante García-Castellón.

En esta pieza del caso 'Tándem' se examinan los contratos de BBVA con el grupo empresarial de Villarejo, Cenyt, para distintos proyectos entre 2004 y 2017 para los que el banco habría pagado más de 10 millones de euros.