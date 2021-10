Gortázar une la seguridad jurídica con la entrada en España de capital extranjero

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que mantener la seguridad jurídica para conservar la confianza de los inversores en España es "crítica" para el largo plazo y en el escenario de recuperación económica. Así lo ha recalcado en un desayuno informativo de la tribuna Fórum Europa organizado por Nueva Economía Forum -que recoge Europa Press- en el que ha apuntado que España recuperará en 2022 los niveles de PIB del año 2019, pero tendrá entonces un endeudamiento mayor que, para reducirse, requerirá que el país sea "mucho más productivo".

En este sentido, ha señalado que España tiene una oportunidad con los fondos europeos, que deben invertirse no solo para paliar las necesidades, sino para lograr un mayor crecimiento económico. "Tenemos que conseguir que esos fondos se inviertan de la manera más adecuada y tenemos que aspirar a invertirlos muy bien. Es un desafío, es mucho dinero, hay un cierto retraso y ese es el desafío como país, para las administraciones públicas primero y, después, para todos los que podemos ayudar", ha señalado.

Según ha explicado, los fondos europeos están facilitando la financiación de España, que tiene un alto grado de dependencia de la deuda externa, lo que hace necesario contar con seguridad jurídica. "Mantener esa seguridad jurídica, mantener la confianza del inversor, es fundamental, es crítica para el largo plazo, porque les vamos a necesitar, aunque solo sea por egoísmo. Tenemos esa dependencia, nos guste o no nos guste, de que el capital externo vea a España como un país para invertir y, por supuesto, con la seguridad jurídica adecuada", ha avisado.

CaixaBank pagará dividendo en metálico

El consejero delegado de CaixaBank también ha defendido que el banco se encuentra en una situación de fortaleza que le permite retomar el pago de un dividendo en efectivo una vez que el Banco Central Europeo (BCE) ha levantado las restricciones, en línea con lo que están haciendo sus competidores.

Gortázar ha recordado que el consejo de administración de CaixaBank anunció que recuperaría para 2021 la política tradicional de pagar un dividendo del 50% del resultado en metálico, si bien este año el 'pay out' se calcula sobre el beneficio recurrente y no el total. "Pero sí queremos recuperar esa disciplina, necesaria para casi cualquier empresa (salvo las que están en situación peculiar) y desde luego para una empresa como la nuestra, de poder retribuir al accionista", ha asegurado.

El directivo ha puesto en valor que una parte el dividendo de CaixaBank va a todo los españoles, a través de la retribución al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), otra a los accionistas particulares, otra a los fondos de pensiones que gestionan los ahorros de parte de los españoles y otra a la obra social.

"Es una sana costumbre y una disciplina retomar el pago de dividendo. La entidad está en una situación de fortaleza en liquidez y calidad crediticia y no hay justificación alguna para no hacerlo así", ha argumentado. Respecto al momento óptimo para que el FROB desinvierta su participación del 16,1% en la entidad, Gortázar no ha querido opinar sobre lo que deben hacer los accionistas del banco con sus acciones y se ha limitado a apuntar que la labor de CaixaBank es "ponerles las cosas difíciles para que el banco les guste mucho" y "generar valor para los accionistas para que, en un momento dado, puedan decidir recuperar parte de su inversión".