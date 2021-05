Gortázar pide que la polémica de los sueldos se quede en la esfera del consejo

La polémica por los altos sueldos de los banqueros en un contexto de despidos masivos en oficinas planteados por entidades ha llevado al consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, a pedir que esta discusión se frene y se mantenga en la esfera de los consejos de administración. Aunque entiende que hay que ser deportivos, escuchar y respetar todas las opiniones, considera que es un tema que debe decidir la cúpula de la entidad. "Son decisiones que deben tomarse necesariamente en el seno del banco", ha dicho.

Durante la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados del primer trimestre de 2021, los primeros que recogen la incorporación de Bankia en su perímetro, Gortázar ha explicado que la retribución de los directivos solo debe discutirse en la comisión de remuneraciones y en el consejo, cuyas conversaciones son internas y confidenciales, para después someterla a la aprobación de los accionistas en junta general, quienes en última instancia tienen el poder de rechazar o aprobar las distintas propuestas.

Gortázar ha señalado que el "único camino que se puede seguir ahora" es el de pedir el voto de los accionistas sobre los sueldos en la junta general que tendrá lugar el próximo 14 de mayo, debido a que los puntos del orden del día requieren ponerse en conocimiento de los interesados en un plazo determinado previo a la cita con accionistas. "Ahora no se pueden cambiar sin generar un retraso en la junta y generar complejidades notables", ha dicho.

En cualquier caso, ha subrayado el hecho de que las retribuciones de los directivos de empresas están sometidos a una una elevada regulación y supervisión, que en el caso de la banca es "especial y detallado". Gortázar ha rechazado hacer algún comentario sobre su propio sueldo, quien según la propuesta del consejo cobrará 2,26 millones de euros como CEO de CaixaBank. "No me gustaría tampoco opinar sobre mi propio sueldo, respeto profundamente las opiniones de las personas y de la sociedad, evidentemente son altos, pero no es algo exclusivo de la banca ni de España", ha añadido.

"Nos vamos a dejar la piel para llegar a un acuerdo con sindicatos"

Respecto al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 7.791 personas, Gortázar ha asegurado que se van "a dejar la piel" para llegar a un acuerdo, añadiendo que no quiere contemplar ningún otro escenario que no sea el de acercar posturas. También ha justificado que el ajuste se presente en único proceso, aunque de forma escalonada, y se haya descartado realizar subsecuentes en los próximos años.

"Hemos cuantificado los solapamientos en algo más de 8.000 personas, aunque hemos pensado que unas 500 se pueden recolocar en otras entidades del grupo, de ahí que la salida neta al final sea inferior. Tenemos este problema de redundancias y preferimos atajarlo en el momento", ha señalado, al tiempo que ha descartado algún otro ERE consecuencia de la integración de Bankia en años siguientes. En este sentido, aunque ha reconocido el impacto reputacional y las noticias negativas, que ve "lógicas en una situación como esta", espera que en el medio y largo plazo la sociedad lo entienda.