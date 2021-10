Grant Thornton, PKF y BDO se llevan los primeros rescates del fondo de Cofides

El fondo de 1.000 millones de euros que el Ministerio de Industria utilizará a través de Cofides para reflotar pequeñas y medianas empresas golpeadas por el coronavirus empieza a analizar a fondo las primeras solicitudes. La sociedad mercantil estatal ha adjudicado a varios de sus expertos financieros que evalúen los primeros rescates que ya han pasado el primer corte del rating. Los seleccionados son BDO, Grant Thornton y PKF, aunque también ha sido elegida la consultora estadounidense Duff & Phelps. Ahora queda por conocer qué asesores evaluarán estas operaciones por la parte legal.

De acuerdo a las empresas consultadas, los primeros cuatro expedientes más avanzados son los de la cadena de gimnasios Be One, el decorador Martínez Montero, la empresa de figuras y productos de porcelana Lladró y la división energética del grupo de ingeniería Stin. Todas las solicitudes son para varias decenas de millones de euros, pero en ningún caso las solicitudes superan los 25 millones de euros. La más elevada de los cuatro primeros expedientes es la de Be One, cuya ayuda sería de 24 millones de euros, entre préstamos participativos -deuda convertible en acciones- y ordinarios. Todos ellos han sido analizadas ya por la agencia de calificación Inbonis, contratada por Cofides como primer filtro de estos rescates con la misión de comprobar cuál es el riesgo de impago de cada empresa que se postula.

No se ha seleccionado de momento ningún asesor para el resto de operaciones aceptadas durante la pasada semana. Entre ellas destacan las de la aerolínea de capital italiano Alba Star, que en un primer momento intento recibir la ayuda por parte de la SEPI. Otro caso pendiente de encontrar asesor es el del Grupo Tragaluz, propietario de cadenas de restaurante de alta cocina como el Bar Tomate o Luzi Bombón. El primero pide 15 millones de euros y el segundo no más de 6 millones. De acuerdo a los requisitos de Cofides, ambos habrían demostrado que las restricciones a la movilidad -limitación de aforos, trabas para viajar, etc- de la crisis del coronavirus se habría traducido en una caída de las ventas de más del 20%.

Queda ahora por determinar los asesores legales que serán seleccionados por Cofides para esta misión. El pool de expertos del organismo de industria cuenta con 14 firmas especializadas en dicho bloque que pueden encargarse de estas tareas. Los posibles candidatos, la mayoría presentes en el fondo de la SEPI, son la división legal de las big four Pwc y Deloitte. También otros bufetes especializados como Gómez Acebo & Pombo, Ontier España, Dla Piper Spain, Broseta y Cuatrecasas.

Las fuentes consultadas coinciden que a lo largo de esta semana se seguirán conociendo más novedades al respecto. Cofides ya recibió durante los meses de verano hasta 200 muestras informales de solicitudes. No obstante, la organización que dirige José Luis Curbelo no pudo comprometerse con ninguna de ellas hasta que recibió el plácet de la Comisión Europea. El fondo de 1.000 millones de euros está ideado para poder ayudar a unas 100 empresas, según una primera aproximación del propio Curbelo.

La SEPI analiza un tercio de las solicitudes

En paralelo, el Ministerio de Hacienda sigue su propio camino que inició en junio de 2020. Con muchos más meses de recorrido a sus espaldas y siete rescates ya asegurados -Plus Ultra, Ávoris, Duro Felguera y Air Europa entre los primeros-, la compañía sigue recibiendo solicitudes sin avanzar en todas ellas a la misma velocidad. Se han postulado a este fondo para compañías estratégicas más de 65 empresas desde su creación el verano pasado, marcando un ritmo de cinco solicitudes cada tres días.

En estos momentos, la organización tiene 20 expedientes bajo análisis, muchos de ellos encargados a los mismos ganadores de este primer lote de Cofides. Así, Grant Thornton se encarga de pilotar el rescate de Air Nostrum y Cerealto Siro, BDO ha conseguido que la hotelera Hotusa consiga luz verde por parte del Consejo de Ministros y PKF espera hacer lo propio para la también hotelera Abba. No obstante, muchas más empresas todavía están en un estado más prematuro.