A Grifols no le afectaría quedarse en Cataluña: solo factura el 6% en España

El Ibex 35 contaba con multitud de compañías con sede en Cataluña. Algunas han comunicado oficialmente su marcha como son CaixaBank, Sabadell, Gas Natural. Otras lo están estudiando y podrían hacerlo oficial a lo largo del día de hoy como Abertis, Cellnex y Colonial.



Por su parte, Grifols parece tener, a priori, clara su decisión. La empresa de hemoderivados sería partidaria de permanecer en Cataluña y sería la grand joya catalana en un momento de éxodo generalizado.



La compañía ha señalado en un comunicado que "actualmente no hay ninguna previsión para cambiar de ubicación ninguna de las sedes corporativas. No obstante, precisa que "en el hipotético supuesto de que la actual situación derivase en un nuevo escenario que pudiese afectar el curso normal de los negocios o de la situación financiera de la compañía, el consejo acordaría las medidas necesarias".



La compañía presidida por Víctor Grífols Roura, es un gigante que ha facturado cerca de 4.050 millones de euros el año pasado. Además, goza de fuerte presencia en el exterior ya que a mediados de 2010 decidió acometer la compra de Talecris por 2.800 millones de euros.



Por tanto, esta adquisición ha provocado que la empresa catalana diversificara geográficamente sus ingresos y España represente una pequeña parte de los mismos.



Si tomamos como referencia su última presentación de resultados de un ejercicio completo (2016) se aprecia como Grifols logró un 65,8% de sus ingresos totales en Estados Unidos y Canadá (2,1 puntos porcentuales más que en 2015) mientras que en el Resto del Mundo obtuvo el 16,9% del total. Por su parte, la Unión Europea sólo representaba 15,8 euros de cada 100 euros cuando hace un año la cifra ascendía hasta 16,8 euros de cada 100.

Por La Información MIRA TAMBIÉN ACS, BBVA, Grifols y Técnicas Reunidas, las más expuestas a la fortaleza del euro

Para ser exactos, Grifols ha generado más del 94% de sus ventas fuera de España (sólo un 6% en nuestro país) y destaca que "la expansión geográfica es clave para promover el crecimiento orgánico de Grifols".



Por tanto, la decisión de mantener su sede social en Cataluña tendría un impacto muy limitado en sus ventas, al contrario que otras empresas más ligadas al consumo o el sector financiero. Por ejemplo, Sabadell ingresa dos de cada tres euros en España y Cataluña solo supone un 25% de su negocio español.



En 2015 Grifols ya tuvo que realizar mudanza de parte de su negocio y lo hizo a Dublín. En dicho país europeo inauguró su nuevo centro mundial de operaciones de la división de biociencia (que representaba el 75% de la actividad de la compañía) y, por tanto, comercializa desde Irlanda la producción de la división que no sale de sus plantas en Estados Unidos y España.

Una decisión, que hace años, fue acometida por motivos económicos y no políticos, destacando también la menor presión fiscal del país europeo.



Eso sí, el crecimiento de Grifols es imparable en bolsa, como puedes apreciar en el gráfico superior. La compañía no se ha visto penalizada en bolsa por tener la sede en Cataluña, aunque la fortaleza del euro penalizará sus cuentas (gran exposición al dólar). Aun así, la tendencia alcista de Grifols es incuestionable y se encuentra cotizando no muy alejada de sus máximos históricos.

​