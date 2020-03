Grupo Torras vende a la desesperada por 3,1 millones el palacio de Manuel Prado

La Palmera es como la Diagonal de Barcelona o la Gran Vía en Madrid, pero en Sevilla. Esta vía está jalonada de chalés construidos en el primer tercio del siglo XX por la burguesía sevillana cuando la avenida se abrió para la Exposición Iberoamericana de 1929, convirtiéndose en el eje norte-sur de la capital andaluza. Uno de esos palacetes señoriales que aquí se ubica lleva en estado de semiabandono desde 2010. Se trata del inmueble que perteneció a Manuel Prado y Colón de Carvajal, exdiplomático, amigo íntimo del rey emérito y padre de Borja Prado Eulate. Pero también Prado fue uno de los condenados del caso KIO/Wardbase, uno de los escándalos de corrupción más sonoros de los años 90. La que fue su casa está a la venta por 3,1 millones de euros.

Palacete de Grupo Torras en la Avenida de la Palmera, Sevilla. / buhairaconsulting.com

La casa del amigo del rey que acabó en prisión

El inmueble se publicita en el portal online de Buhaira Consulting, una empresa de Real Estate ubicada en Sevilla. La propiedad, de mil metros útiles de vivienda y dos mil de parcela, tiene además bodega y cinco plazas de garaje. El Registro de la Propiedad da cuenta que la casa del fallecido Manuel Prado no está a nombre de sus empresas ni de sus herederos, sino que el titular legal es el Grupo Torras. Pero, ¿cómo pasaron los bienes del administrador de Don Juan Carlos al Grupo Torras?

En 2010 esta casa salió a subasta pública por orden de la Audiencia Nacional, tras la sentencia que llevó a Manuel Prado a la cárcel por apropiación indebida en el mencionado caso Wardbase. La instrucción era un apéndice del caso KIO, un acrónimo que hace referencia al grupo Kuwait Investment Office, dueño entonces de las famosas torres inclinadas del skyline de la plaza de Castilla en Madrid y principal perjudicado en el proceso judicial.

Torres Kio, / Europa Press - Archivo.

La falta de pujadores en la sede del tribunal en Madrid y en el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla -que participaba también de forma coordinada con las dependencias madrileñas- provocó que las propiedad fuera adjudicadas al Grupo Torras, que actuaba como perjudicado en la causa. Así, la vivienda de Prado y Carvajal cambió de manos. Pero no solo este inmueble. También varias fincas y propiedades en Sevilla, Huelva y en el barrio de Salamaca del exdiplomático. Muchas de ellas fueron adjudicadas, pero otras quedaron varadas sin nuevo titular que las quisiese.

El declive del poderoso Grupo Torras

El Grupo Torras es por tanto desde 2010 propietario de esta villa señorial que ahora languidece. El mencionado holding-que hoy en día tiene como matriz dos sociedades BV holandesas impronunciables (Koolmees y Kokmeeuw)- sigue en su búsqueda desesperada por encontrar liquidez para saldar sus millonarias deudas. Y este palacete es una pequeña, pero plausible, opción de ir reduciendo negativo. Desde la inmobiliaria que lo comercializa señalan que el palacio puede tener más usos que el puramente residencial y que puede dedicarse a oficinas, docencia o tema hospitalario.

Interior de la casa de Manuel Prado en Sevilla. / buhairaconsulting.com

Recordar aquí que el 4 de diciembre de 1992, el Grupo Torras presentaba en los Juzgados de Madrid la mayor suspensión de pagos de la historia de España con unas deudas de 243.000 millones de pesetas de las cuales el 90% correspondían a su accionista, el grupo kuwaití KIO. Paralelamente, las autoridades de ese país del Golfo Pérsico decidieron relevar a su hombre de confianza en España, Javier de la Rosa y los kuwaitíes Fouad K. Jaffar y Fahad al Sabah, vicepresidente y presidente de Torras. KIO les acusaba de haber sido la causa de unas pérdidas cercanas a los 500.000 millones de pesetas y de haber desviado fondos en beneficio propio.

Interior de la casa de Manuel Prado en Sevilla. / buhairaconsulting.com

En este contexto, Manuel Prado y Colón, en el que muchos veían la mano de la realeza española ya que fue su administrador oficial, se enfrentó a dos años de prisión. La Audiencia Nacional le condenó en 2004 por un delito de apropiación indebida como destinatario de un pago de 11,4 millones de euros procedentes del Grupo Torras. Dos meses después de su ingreso en prisión, Instituciones Penitenciarias le concedió un segundo grado por "razones humanitarias", atendiendo a su precario estado de salud. Manuel Prado murió a los 78 años en 2009.

Tras su paso por la cárcel, el exvalido del monarca emérito comenzó a redactar unas memorias que no quiso publicar hasta 9 años después de su muerte. Y así fue. "Una lealtad real" fue un libro que acabó colocando en las librerías en 2018 la editorial Almuzara, detrás de la que está el exministro andaluz Manuel Pimentel. En sus páginas, relata que el rey nunca le olvidó durante su estancia en la cárcel: "En aquel tiempo infausto en la cárcel, nunca me sentí olvidado por Don Juan Carlos. He de decir que solía llamar frecuentemente a mi familia para preguntar por mí. (...) Pese a la precariedad de mi ánimo, solía enviarme carta de forma regular, escritas en papelajos. Y a modo de broma, en el remite le escribía nombres de ciudades como Cannes, Saint-Tropez o Acapulco, como si yo estuviera disfrutando de unas relajantes vacaciones".

Mira también Los Regantes del Valle del Guadalquivir compran el palacete de Roca en Sevilla

Prado, siempre leal, decidió no tirar de la manta en sus memorias. Su casa, ahora a la venta, es testigo mudo de parte de la Historia de España, lo cual dota de un morbo adicional al inmueble. La propiedad se publicita junto con una finca, también vinculada a Manolo Prado. Se trata de la Dehesa de Juan Esteban, una finca ubicada en el parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva). Casi 800 hectáreas, helipuerto y piscina. La finca está valorada en ocho millones de euros por la inmobiliaria Buhaira Consulting.