El dueño del Mobile negociará en julio el ERE para la plantilla tras la cancelación

El miércoles 12 de febrero está marcado en rojo en la historia del Mobile World Congress. La GSMA, entidad organizadora del evento en Barcelona, se rendía y cancelaba la edición del año 2020 ante el riesgo causado por una incipiente epidemia del coronavirus y el aluvión de bajas de empresas. Cuatro meses después, la firma llevará a cabo un despido colectivo en su plantilla en todas las oficinas, incluida la que tienen en Barcelona. El periodo de consultas se iniciará a partir del 1 de julio, cuando haya concluido el estado de alarma en España. El equipo global de la firma, presidida por John Hoffman y conformada por las principales operadoras de telecomunicaciones de todo el mundo, ronda los 1.000 trabajadores y las primeras previsiones hablan de en torno a un 20% de afectados.

Primero llegó la cancelación. Después de un consejo de infarto de más de cinco horas, la GSMA daba la noticia más temida: el Mobile World Congress que debía celebrarse entre el 24 y el 27 de febrero en la ciudad condal, se suspendía. Un mes y medio después, en marzo, presentó su propuesta de devolución de las entradas y de parte de la inversión a los expositores. Antes directivos como el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, hicieron un llamamiento a no ejercitar ninguna acción contra la organización para evitar su quiebra. La entidad logró el compromiso de las grandes empresas de no reclamar. Después llegó su planteamiento. Se habían salvado el primer 'punto de partido'. Se logró el respaldo de "una muestra representativa" de los expositores clave y un nivel alto de apoyo y comprensión "en términos generales".

Pero el impacto económico en las cuentas de la organización liderada por Hoffman seguía estando presente. Y ante esta situación ha decidido hacer un ajuste de plantilla. "Debido a la cancelación de MWC Barcelona 2020 y MWC Shanghai 2020, ha sido necesario examinar nuestras prioridades y tomar algunas decisiones difíciles con respecto a cómo trabajamos y dónde invertimos", apuntan fuentes oficiales de la organización. Entre esas decisiones se encuentran decenas de despidos no sólo en sus oficinas en Barcelona.

Aún no hay una cifra definitiva y desde la organización no se quiere facilitar ninguna. La agencia de noticias Bloomberg señaló hace unos días que rondaría el 20%. La plantilla total es de unos 1.000 empleados, entre los doce emplazamientos que tiene por todo el mundo, que son Londres (Reino Unido), Atlanta (EEUU), Pekin y Shangai (China), Hong Kong, Barcelona, Bruselas (Bélgica), Buenos Aires (Argentina), Nairobi (Kenia), Nueva Delhi (India) y Dubai. ¿Cuántos de esos se encuentran en España? Tampoco hay números. En la red social profesional Linkedin hay casi 70 profesionales.

La negociación con la plantilla no se iniciará hasta el mes de julio para fijar las condiciones de los despidos, las indemnizaciones y el número exacto de afectados. Según confirman las mismas fuentes, el periodo de consultas, imprescindible para un despido colectivo como este, se pospondrá precisamente porque no se quiere iniciar mientras no se haya levantado el estado de alarma en España. "Reducir plantilla es siempre difícil, pero es particularmente injusto cuando las condiciones de mercado al margen de nuestro control son las que obligan a las decisiones", apuntan.

¿Y en 2021?

Esta decisión llega cuatro meses después de que se suspendiera la edición en Barcelona y dos meses desde que se hiciera lo propio con el evento 'hermano' en Shangai. Aún hay muchas dudas sobre qué sucederá con todos los eventos del próximo año 2021 y cómo serán todos ellos. Hay muchas probabilidades de que en los primeros meses de ese ejercicio aún no haya vacuna contra el coronavirus y es por eso que reuniones como la de la Ciudad Condal deberán ser repensadas para reducir el riesgo de contagios. En cuatro días solían concentrarse en Barcelona -y principalmente en los dos recintos feriales de Montjüic y Hospitalet de Llobregat- más de 100.000 visitantes procedentes de todas las partes del mundo. Hay un caso llamativo: Facebook anunció en abril que no celebraría eventos con presencia física de más de 50 empleados hasta junio del año 2021.

Al margen de la próxima edición, la GSMA se ha asegurado el respaldo del Gobierno y la decisión de que éste no lleve a cabo una reclamación económica (no ya por la subvención de 5 millones de euros que entrega anualmente, al igual que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, sino por todos los costes vinculados a la feria suspendida). El Consejo de Ministros del pasado 19 de mayo aprobó la solicitud al Consejo de Estado de la emisión de un dictamen sobre el proyecto de Real Decreto que plasma ese pacto entre ambas partes. Un pacto por el que hay un compromiso para no exigir devoluciones ni daños y perjuicios, sino también la renovación un año más del contrato vigente.

Aunque el dictamen debía estar listo antes del 1 de junio de forma urgente aún no se ha hecho público. Hay que recordar que el Gobierno de España presionó hasta el último momento a la propia GSMA para que el evento se celebrara -un mes después la OMS declaraba el brote de Covid-19 como pandemia-. Desde el Ejecutivo se defendió una y otra vez que no había una razón sanitaria para suspender la edición. Y se negó a declarar una emergencia sanitaria nacional en aquellos días. La Ministra de Tabajo, Yolanda Díaz, llegó a tildar la decisión de "incomprensible" al día siguiente de que se hiciera pública.

Si, finalmente, sale adelante ese acuerdo y se da luz verde definitiva al Real Decreto del Ejecutivo, habrá Mobile World Congress (MWC) en Barcelona durante tres años más. Queda por ver cómo afectará la pandemia durante la próxima edición de 2021. La GSMA ya ha tomado una medida para reducir costes. El despido colectivo es una de ellas. La cuenta atrás para la negociación con la plantilla ya ha comenzado.