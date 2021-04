El Mobile da un 'tijeretazo' de hasta un 27% a los precios en plena ola de bajas

La GSMA quiere seguir adelante con el Mobile World Congress. Busca acoger a varias decenas de miles de visitantes a finales del mes de junio en el recinto ferial de Barcelona. Y para lograrlo ha llevado a cabo un 'tijeretazo' de hasta el 27% de las tarifas y los precios de las entradas para acceder al espacio. La organización desvela los precios -que no había hecho públicos hasta ahora- en plena oleada de bajas de las grandes compañías, mientras intenta lidiar con la presión de los expositores de renombre para 'virtualizar' el evento o posponerlo para más adelante. La última se hizo pública este lunes, cuando LG confirmó su ausencia después de corroborar el cierre de su unidad de fabricación de dispositivos móviles.

La entidad liderada por John Hoffman ha escondido al máximo las cartas del Mobile´21. No sólo la agenda de charlas de consejeros delegado y ejecutivos de compañías internacionales -hoy existe un porcentaje relevante de las mismas en las que no se han hecho públicos los participantes-. Hasta este mes de abril, sólo permitía registrarse para mostrar el interés en acudir, pero no había desvelado cómo iban a ser los diferentes pases, el precio y lo que incluiría cada uno de ellos. Ahora, dos meses y medio antes de su celebración, más tarde que en ocasiones anteriores, enseña los números.

La reorganización de pases ha acarreado una reducción de los mismos, al pasar a ser nuevamente cuatro. En 2020 incluyó uno específico para los verticales de 'IoT' o 5G, que no se ha mantenido en esta ocasión. Ha cambiado los nombres y también el contenido de cada uno de ellos. El más barato pasa a denominarse 'Discovery Pass' y costará 699 euros más IVA. El año pasado ese mismo costaba 799 euros (un 12,5% más). La intermedia, que siempre se ha promocionado con la opción de "mayor valor" ha pasado de 2.199 cuando era ofrecida bajo el nombre de 'Pase Plata' a 1.597 euros (-26%) ahora que se llama 'Leader´s Pass'. Las dos más 'premium' han pasado a costar 2.196 (-18%) y 4.195 euros (-16%) tras el ajuste.

Además de la rebaja de los diferentes precios también se han introducido novedades dentro de los pases. La más económica sólo tendrá la opción de acudir a la exposición dentro del recinto ferial y podrá asistir a las diferentes charlas a través de 'streaming' online. Todas incluyen dos características propias de estos tiempos de pandemia: una plataforma de networking virtual para conectarse con otros profesionales a través de un chat y también 'tours' por el espacio expositivo a través de internet -estos siempre se hacían personalmente-. Son esos elementos nuevos introducidos por el organizador para cumplir con esa modalidad 'mixta' presencial y digital que ha venido defendiendo este tiempo.

Otros ajustes en los viajes

Este no es el único recorte que ha ejecutado en los gastos vinculados a la presencia de los visitantes en Barcelona. La GSMA ha ofrecido tradicionalmente la opción de ejecutar las reservas de hotel con su agencia de viajes: B Network. Y en este punto también ha metido la tijera: un 25% de descuento respecto a las tarifas del año pasado. Esta medida no sólo se extiende durante los días que dure el evento, sino que también se permitirá una rebaja en las dos semanas previas y en la semana posterior. Hoy ofrece habitaciones que van desde algo más de 200 euros -un nivel impensable en años anteriores- a los más de 1.000.

En los últimos años, el nivel de asistencia presencial al evento se ha mantenido más o menos estable en el entorno de los 100.000 visitantes. Con esta modalidad, marcado claramente por las restricciones de viaje y la ausencia de grandes compañías expositoras como Nokia o Ericsson ante el temor por nuevos contagios en una fase incipiente de la vacunación, la organización pretendía alcanzar las 50.000 durante los tres días que durará. No lo va a tener fácil, pues el nivel de inmunización sigue relativamente bajo en el continente europeo, zona de procedencia de una mayoría de esos profesionales. ¿Cómo está 'vendiendo' esa asistencia física en plena pandemia? El lema es "Conéctese y trabaje en red en el lugar donde se hace negocio". "MWC Barcelona atrae a algunos de los decisores más influyentes del mundo", apostilla. Entre los oradores confirmados están los presidentes de China Mobile o Nokia o el CEO de IBM.

Fuerte presión

Todas estas medidas están siendo adoptadas por la GSMA en su intento por lidiar con la presión de organizar el evento después de la cancelación de la edición de 2020. Esa presión proviene, por un lado, por las administraciones públicas -Gobierno central y Generalitat, principalmente- que han colocado al Mobile World Congress (MWC) como uno de los referentes, junto a Fitur, en la recuperación del turismo de congresos en España. Por otro lado, también se está apretando a la entidad por parte de las grandes empresas expositoras que aún mantienen viva su presencia física en el evento para posponerlo o convertirlo en 'virtual'.

En los últimos días, el goteo de bajas se ha intensificado. A la decisión de Google se ha sumado también la del fabricante de chips Intel. Este mismo lunes, LG formalizaba también su cancelación, después de haber hecho público el inminente cierre de su división de teléfonos móviles. Ninguno de ellos, según el acuerdo suscrito con la propia GSMA, podrá recibir un reembolso del dinero pagado para sus correspondientes expositores en la feria. "Para el MWC21 no ofrecemos reembolsos, ya que el evento sigue adelante; nos estamos adaptando según sea necesario asumiendo de forma coherente nuestro papel de convocantes de un evento complejo", explicaban fuentes oficiales de la entidad. Por ahora, las operadoras de telecomunicaciones guardan silencio.