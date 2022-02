Los agencias temen que la guerra afecte a la mejoría del turismo tras la Covid-19.

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, ha señalado este lunes que el sector está preocupado por las consecuencias económicas del conflicto en Ucrania, especialmente ante una nueva recesión tras dos años de pandemia y tras los primeros indicios de recuperación del sector. En declaraciones a Europa Press, Garrido ha indicado que desde la Confederación lamentan "profundamente" lo que está ocurriendo, en especial por las consecuencias en términos humanos, lo que "no es comparable a ninguna otra consecuencia".

No obstante, desde el punto de vista del turismo, este conflicto tendrá consecuencias para las agencias, tanto para los turistas rusos y ucranianos que vienen a España durante la temporada de Semana Santa y verano como para los viajeros españoles que viajan a esos destinos y los de los alrededores. El presidente de CEAV ha resaltado también que la guerra no está provocando cancelaciones porque las reservas a estos destinos "eran muy escasas" ya que "desde hace meses se preveía que el conflicto pudiera llegar a este punto", además de por la pandemia.

Así, espera que la crisis internacional ralentice la recuperación del sector turístico, no solo en España, sino también en el turismo emisor, aunque prevé que el turista español seguirá trabajando con el mercado doméstico, pero también con otros destinos internacionales que no están afectados por la crisis directamente, tales como Caribe, América y algunos países de Europa. Sobre el cierre del espacio aéreo por parte tanto de la Unión Europea como de Rusia, Garrido ha declarado que "manda un mensaje muy negativo y afectará no solo al turismo español, sino también al mercado internacional".