Calviño elige a la funcionaria de élite Gutiérrez Carrizo para presidir la CNMC

La vicepresidenta del Gobierno encargada de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tiene ya candidata para sustituir a José María Marín Quemada al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La elegida, según fuentes conocedoras de las negociaciones para renovar el "superregulador" de los mercados, es Inmaculada Gutiérrez Carrizo, una funcionaria de élite, Técnico Comercial del Estado ('teco') como Calviño, con quien mantiene una buena relación de amistad y que formó parte del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) hasta 2013.

Gutiérrez Carrizo trabajó los últimos años como directora de la Oficina Económica y Comercial de España en Miami. Desde allí se ocupó de apoyar a las empresas españolas que quieren hacer negocio en el Sur de EEUU y a las empresas americanas interesadas en invertir en España. Regresó a nuestro país en septiembre del pasado año y se incorporó como asesora al equipo del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada.

Fue un aterrizaje profesional en el momento justo. En septiembre, Marín Quemada agotó su mandato de seis años -desde entonces está en funciones, junto con la mitad del consejo-; también en esa fecha debía quedar vacante un puesto clave en la CNMC, la Dirección de Energía, que ocupó hasta prácticamente fin de año otro técnico comercial, Fernando Hernández, hoy encargado de negocios en Tokio. Ya entonces, Gutiérrez Carrizo sonó como relevo de Hernández. Finalmente, la funcionaria ocupó una asesoría de la presidencia.

Un nombre en el radar

Entre los altos funcionarios que trabajan en la CNMC, el nombre de Gutiérrez Carrizo está en el radar desde hace tiempo. Según sostienen fuentes de la propia comisión, forma parte de las quinielas más finas para sustituir a Marín Quemada desde las generales de abril de 2019, meses antes de su llegada a España desde la oficina comercial en Miami.

La candidata de Calviño, de cuyo departamento dependen formalmente los nombramientos en la CNMC, está ya en la carrera para renovar el organismo que tiene a cinco de sus diez consejeros, incluidos el presidente y la vicepresidenta, con el mandato agotado. Los partidos tienen que negociar los nuevos consejeros, que deben pasar por el examen de la Comisión de Economía del Congreso. Las claves de la renovación en este momento son el probable nombramiento de una mujer para la presidencia, la entrada de consejeros a propuesta de ERC y de Podemos y el control de la Sala que vela por los grandes negocios regulados.

Reforma de Estatuto

El escenario para la próxima presidencia de la CNMC es interesante. Está pendiente, entre otras cosas, una reforma de su Estatuto. El Ministerio de Economía ha celebrado ya reuniones de alto nivel enfocadas a esa tarea. Todo ello cuando no han desaparecido -o no del todo- las voces que abogan por volver a la situación previa al año 2013, con distintas comisiones de supervisión para los diferentes mercados -transporte, telecomunicaciones, energía etc-.

El Gobierno quiere un cambio rápido tras la agitación registrada en el sector energético por las circulares de la CNMC. El mecanismo de elección de nuevos consejeros facilita el proceso ya que para vetar nombramientos se necesita mayoría absoluta en la Comisión de Economía del Congreso. Pero quedan muchas piezas a colocar en el tablero. El movimiento no sólo afecta a la primera línea de la CNMC. Hay otros flancos a cubrir como la liberalización ferroviaria o la cuestión del cambio climático. En estos apartados, tanto el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como el aliado del Gobierno de coalición -Podemos- pueden reclamar voz propia.

Los cambios, en todo caso, no se van a limitar al consejo de Competencia. Habrá también cambios entre los directores de instrucción, en el control interno, comunicación, secretaría del consejo y secretaría general. Entre los directores, en el seno de la CNMC se considera probable la permanencia de Beatriz de Guindos -sobrina del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos- como directora de Competencia, y de Alejandra de Iturriaga, en Telecomunicaciones. En Transportes y Energía, por el contrario, se dan por hechos los relevos.