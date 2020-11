Hacienda reclama a los funcionarios del CSN pagos en especie desde el año 2015

Revuelo en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Hacienda ha sacado la lupa y reclama a los 450 trabajadores del organismo medio millón de euros por los "tiques restaurante" que venían recibiendo al menos desde el año 2015. Los tiques fueron aprobados en dos adjudicaciones en los años 2015 y 2017 en la etapa presidencial de Fernando Marti Scharfhausen (PP) como una forma de compensar los ajustes salariales de los años de crisis. Los servicios jurídicos del Consejo consideraron las ayudas de comedor una prestación social a los empleados y en ningún caso un complemento que engrosaba la masa salarial.

Hacienda tiene otra opinión. Considera los "tiques restaurante" un pago en especie que, como tal, forma parte del salario y tiene que ser declarado como ingreso del trabajador. La diferencia de criterio le puede costar en torno a 1.000 euros a cada empleado del Consejo, según fuentes internas del organismo. Las adjudicaciones comprometidas de los tiques se realizaron en 2015 y en 2017, con un importe de 250.000 euros en cada caso. La controversia aumenta porque las adjudicaciones no fueron autorizadas por el pleno del Consejo que, en todo caso, siempre habría actuado "de buena fe" señalan en el organismo.

Los "tiques restaurante" cotizan a la Seguridad Social en la nómina desde 2013. En principio, son computados como parte del sueldo. Para que estén exentos en el IRPF tienen que cumplir algunos requisitos, como que el importe máximo diario no exceda de once euros. Además, deben ser intransmisibles, no pueden ser reembolsados y lo que no se consuma en un día no puede acumularse a otro. Tienen que ser utilizados en días hábiles y en establecimientos de hostelería.

Adjudicaciones

Las adjudicaciones de los tiques que reclama Hacienda se realizaron en la etapa de Fernando Marti como presidente. Marti, nombrado en 2012 para sustituir en el CSN a la socialista Carmen Martínez Ten, contaba ya entonces con una amplia amplia trayectoria empresarial y política, vinculada a sus contactos con el PP. Marti fue consejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE) durante diez años y ocupó la secretaría de Estado de Energía en la etapa de José Manuel Soria en el Ministerio de Industria.

La gestión de Marti Scharfhausen en el CSN fue controvertida. Tanto que en 2018, a punto de finalizar su mandato, el Congreso de los Diputados, a través de la Ponencia encargada de las relaciones con el CSN, manifestó “la necesidad de no prorrogar en ningún caso el mandato del actual y reprobado Presidente del CSN”. El informe lo aprobaron por unanimidad todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular que lo propuso para el cargo.

La inspección de Hacienda ha levantado ampollas en el nuevo consejo, renovado el pasado año y presidido por el ingeniero Josep María Serena. Ni Serena ni su equipo quieren tragarse el sapo de los tiques, que ha agitado a los funcionarios. Hacienda, según fuentes al tanto del caso, dejó clara su postura -y a reclamación- hace dos años, pero el asunto ha estado larvado y silenciado hasta fecha reciente.

El tratamiento de los pagos en especie ha estado siempre rodeado de polémica. En el caso de los "tiques restaurante", el debate con Hacienda llegó incluso al momento en que se devengaba el IVA. En los últimos tiempos, el tratamiento de complementos al salario o a la pensión en especie en las grandes empresas de electricidad ha provocado enfrentamientos con los sindicatos. Ha sido el caso de Endesa, que ha recortado la tarifa del empleado en el nuevo convenio colectivo y también de la asociación de empresas eléctricas Aelec. Iberdrola también ha planteado la revisión de las tarifas de sus empleados en el futuro convenio.