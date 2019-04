El 'Haz que pase' de Sánchez era el lema del Royal Bank... justo antes de quebrar

Apenas dos días después de salir a la luz, el lema del PSOE para las elecciones generales ya ha conseguido lo que pretendía: dar que hablar, aunque sea para recibir críticas y memes de todo tipo. Pero más allá de la ironía mordaz de la oposición política y de que se haya inspirado en una historia conocida de la tragedia del Titanic, lo que no pueden evitar los socialistas es la identificación, en su acepción inglesa, con uno de los capítulos más sombríos de la historia del sector financiero británico, la quiebra del Royal Bank of Scotland (RBS), cuyo último lema de campaña antes de caer fue 'Make it happen'.

RBS era el segundo mayor banco de Reino Unido. En 2007, justo antes de que estallara la crisis financiera, inundó todos los lugares públicos con el 'Make it happen'. Un año después fue rescatado tras la caída de Lehman Brothers. Ahora, el presidente del Gobierno y candidato socialista a las elecciones generales, Pedro Sánchez, utiliza ese mismo eslogan para su campaña.

En los años anteriores a la crisis financiera, era casi imposible caminar por una terminal de aeropuerto y no ser bombardeado por la publicidad del entonces creciente RBS. Así lo desvelaba el periodista británico Ian Martin, quien publicó uno de los libros que mejor explican la crisis de la entidad. "El presuntuoso eslogan de cada anuncio era 'Hacer que sea una realidad', ya fuera una hipoteca, un préstamo o un consejo para hacer crecer su negocio. Al final, RBS ciertamente ayudó a que 'eso' sucediera, aunque de la manera de que Fred Goodwin [exCEO de RBS] había previsto".

¿Qué sucedió? Básicamente, uno de los mayores fiascos corporativos de la historia británica, que obligó a un rescate de 42.500 millones de libras esterlinas de dinero público. "Godwin y sus colegas no habían prestado atención al hecho de que la banca -especialmente cuando la economía cae- gira en torno a la financiación", apuntaba Martin. En concreto, no contaban con capital suficiente para protegerse contra pérdidas, ni liquidez.

Godwin y el resto de directivos se vieron obligados a disculparse ante los accionistas. Se mostraron "arrepentidos" por su gestión. El presidente en aquellas fechas, Tom McKillop, que acabó dimitiendo tras el rescate, se negó a admitir que la adquisición a las puertas de la crisis del banco holandés ABN Amro, junto a otras entidades entre ellas el Santander, fue uno de los principales problemas.

El rescate bancario en Reino Unido

RBS fue la entidad que necesitó más inyección de dinero público en el rescate que ejecutó el Ejecutivo británico liderado por el entonces primer ministro, Gordon Brown, en aquel 2008. Un rescate que en España se hizo por fases entre 2009 y 2011, con inyecciones de capital en diferentes cajas -Caja Castilla-La Mancha, Cajasur, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Banco de Valencia, Caja Madrid, Caixa Catalunya, Novacaixagalicia- y con el rescate de la UE en 2012. Pedro Sánchez, hoy candidato a la presidencia, ejercía como diputado desde 2009 a 2011, después de acceder a su escaño tras la renuncia de Pedro Solbes, sustituido al frente de la cartera de Economía por Elena Salgado.

¿Cuál es la situación de RBS hoy? La compañía sigue en manos del Estado británico. Éste controla el 62%, tras las diferentes ventas que ha ido ejecutando en este tiempo. El año 2018 lo cerró con un beneficio de 1.830 millones de euros -tras los duros ajustes y despidos de miles de empleados-, siendo el segundo ejercicio sin números rojos desde el rescate. Su máximo directivo, Fred Godwin, no fue encarcelado por su gestión al frente del banco, pero sí que fue despojado de su título de caballero por la Reina.

Hoy no hay ni rastro de ese lema que hoy ha retomado el PSOE en España. RBS ha cambiado su eslogan y en los últimos anuncios publicados en la televisión británica se han limitado a cambiar una palabra de su nombre: de 'Royal bank of Scotland' a 'Royal Bank for Scotland'.

Un asunto político

El caso es que, a estas alturas, ya se conoce en toda España el nuevo lema de los socialistas. La primera pregunta que este jueves le hacían al ministro José Luis Ábalos en un programa de radio no podía evitar el tema: es un lema que se ha cogido de la película del Titanic, pero... ¿por su hundimiento, o por la historia de amor que incluye la tragedia? Y la respuesta es obvia y bien entrenada por parte del ministro y la ‘familia’ socialista apunta a que esa película lleva dentro una serie de valores y significados que van mucho más allá de lo que fue su hundimiento.

A nivel autonómico, hasta el candidato a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, replicaba también esta semana a quienes critican el lema y tiraba del argumentario socialista para advertir que es como una “llamada a la acción”, al más puro estilo de los eslóganes publicitarios de algunas campañas tradicionales y muy cerca del ‘just do it’ más estiloso de Nike. Con esa explicación se pretende hacer ver que el reclamo del PSOE lo que pretende es que la gente salga de casa y vaya a votar, seguros de que cuanta más alta sea la participación en los comicios, más amplia será la victoria socialista, tal y como advierten la mayor parte de las encuestas. Pero nadie se acuerda en el PSOE de la historia maldita del RBS en Reino Unido.