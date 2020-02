España lanza en Basilea el 'giro verde' de la regulación bancaria a nivel mundial

Pablo Hernández de Cos, en su condición de presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, está promoviendo un grupo de expertos a nivel internacional que evalúe los riesgos del cambio climático y establezca el germen de lo que podría ser la futura regulación financiera a nivel global en materia de inversiones de carácter ecológico. El cometido no es otro que intensificar la descarbonización de la economía y, consecuentemente, también la del planeta. La iniciativa, además, se alinea a la perfección con el objetivo que se marcó el dirigente cuando tomó posesión como gobernador del Banco de España, que no es otro que recuperar la influencia de España en la escena internacional.

Hernández de Cos es plenamente consciente de la importancia que ha adquirido el sector financiero a la hora de conseguir los objetivos marcados en la agenda climática. Y es que la industria bancaria juega un papel clave a la hora de canalizar los recursos que transformen la economía hacia un modelo más sostenible, un aspecto que se subrayó por primera vez en el año 2015, en el marco del Acuerdo de París. El gobernador, en su condición de supervisor, tampoco es ajeno a los riesgos que entraña el cambio climático para el sector, ya sean físicos, como el aumento de la temperatura o fenómenos meteorológicos adversos cada vez más frecuentes-, o de transición, como el impacto que pueden tener sobre los acreditados las medidas regulatorias en materia medioambiental.

Por todo ello, Hernández de Cos está planteando en Basilea, la cuna de la supervisión bancaria mundial, la siembra de un proyecto que, de germinar, podría convertirse en una regulación financiera verde a nivel global. El primer paso consiste en crear un comité de expertos que establezca un marco global sobre los riesgos del cambio climático para la industria financiera. Además, será necesario que los bancos centrales que se dan cita en el Comité de Basilea acuerden una taxonomía común que defina con precisión qué actividades y activos son verdes y cuales marrones o contaminantes.

Mira también La Eurocámara elige al español Jesús Saurina como nuevo miembro de la JUR

De este modo será más fácil incorporar los riesgos climáticos en el coste y en el capital de las entidades a fin de abaratar la financiación de las actividades sostenibles y encarecer aquellas más contaminantes. Esta empresa, no obstante, no será fácil para Hernández de Cos, que se está encontrando en Basilea algunos países que apoyan la existencia de una regulación verde, pero no una normativa financiera al respecto, según las fuentes consultadas.

El papel de los consejos de administración

En paralelo a su labor en la ciudad helvética, desde el Banco de España Hernández de Cos también está presionando a las entidades bancarias para que introduzcan el medioambiente en su estrategia de negocio. En este sentido, el supervisor nacional insta al sector financiero español a corregir el déficit de información sobre riesgos climáticos, al menos en lo que respecta a las nuevas operaciones.

"Desde el punto de vista metodológico, las entidades bancarias deben ser capaces de entender, como mínimo, las implicaciones del riesgo medioambiental y cómo puede afectar a sus modelos de negocio, integrándolo en sus marcos de apetito al riesgo de manera proporcional a su tamaño y complejidad. Lógicamente, los consejos de administración deben estar debidamente informados y algunos de sus miembros deberían tener la experiencia y los conocimientos necesarios para impulsar estos riesgos", dijo Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, durante su participación en la COP 25.

La propia Delgado confesó entonces que el Banco de España ha puesto en marcha una serie de talleres y reuniones con el sector para conocer mejor cómo está abordando el cambio climático y para impulsar su transformación. "Debemos promover la aplicación de estos cambios en el sector financiero. No podemos esperar a que se produzcan. Tenemos que ser proactivos", señaló entonces la subgobernadora, en línea con las iniciativas de Hernández de Cos.