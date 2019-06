¿Son más caras las hipotecas tras el IAJD? La nueva polémica entre Gobierno y BdE

El alza generalizada de precios que han experimentado las hipotecas tras el lío del Tribunal Supremo con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) y la nueva Ley Hipotecaria ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno y el Banco de España tras su polémica por el impacto sobre el mercado de trabajo de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero... ¿Son realmente las hipotecas más caras ahora que hace unos meses?

La institución que dirige Pablo Hernández de Cos dice que sí, que los préstamos para la compra de vivienda son más caros por culpa de los cambios legislativos impulsados desde el Gobierno, una afirmación que no se ha tardado en cuestionar desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que la considera "arriesgada".

Y es que el supervisor publicó el jueves en su Informe Trimestral que el tipo de interés medio de los nuevos préstamos hipotecarios se ha elevado de media unos 30 puntos básicos entre septiembre y abril, pero no fue hasta noviembre cuando el Gobierno decidió atribuir el pago del impuesto de la hipoteca (IAJD) a los bancos y cuando el Congreso de los Diputados acordó que fueran las entidades las que asumiesen la totalidad de los gastos relacionados con la constitución del préstamo.

Por tanto, el encarecimiento de las hipotecas desde que se atribuyó el IAJD a la banca, en términos de TAE, ha sido de 10 puntos básicos, según los datos que hace públicos el propio Banco de España. "Me parecería arriesgado establecer una causalidad entre alguna norma o alguna actuación específica y cómo esté condicionando el mercado hipotecario", aseguró la ministra de Economía, Nadia Calviño, el viernes desde Osaka, donde se celebró la cumbre del G-20.

El cliente ya no tiene que pagar unos 3.400€ en gastos

Y es que la subida del tipo de interés al que se comercializan las hipotecas no quiere decir estrictamente que el coste total al que debe hacer frente el cliente sea mayor, ya que ahora no tiene que hacerse cargo de los gastos asociados a la constitución del préstamo. Es más, pese al incremento de los intereses, el cliente ahorra unos 2.000 euros en una hipoteca media de 120.000 euros a 20 años al no tener que pagar los gastos hipotecarios.

Para esta hipoteca, los gastos de formalización ascenderían a unos 3.400 euros, según el simulador de hipotecas del Banco Santander, mientras que el encarecimiento de 10 puntos básicos en el tipo de interés se traduce en el pago de unos 1.400 euros más al vencimiento del préstamo. Esto supone que los bancos no han trasladado de forma íntegra al cliente los mayores costes que asumen con la nueva legislación.

Tanto la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, como el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, lo avanzaron en plena polémica del IAJD. Mientras la directiva dijo que probablemente no se acabaría repercutiendo entero el impuesto, el número dos del banco catalán aseguró que las hipotecas serían, en todo caso, "equivalentes", pero "no más caras".

La banca reconoce que son menos rentables

Y así lo corroboró César González Bueno, consejero delegado de ING en España y Portugal, durante su participación en los cursos de verano que organiza cada año la Apie en Santander. "Las hipotecas son ahora marginalmente menos rentables para la banca", apuntó el banquero, que subrayó también la mayor seguridad jurídica de la nueva Ley Hipotecaria da margen a las entidades para ajustar más los precios.

Es más, tras el 'calentón' que supuso el 'decretazo' de Sánchez para que el pago del impuesto lo efectuase la banca, el precio medio de las nuevas hipotecas volvió a abaratarse en abril, certificando la vuelta de la 'guerra hipotecaria' una vez que las entidades ya han adaptado su política de precios a los cambios legislativos.