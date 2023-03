Hohn aprieta más a Cellnex y reclama que se despida al expresidente del consejo

El tira y afloja en el consejo de administración de Cellnex no cesa. El inversor activista Chris Hohn no se contenta con el primer gesto planteado por el máximo órgano de decisión de la gestora de infraestructuras de telecomunicaciones española este lunes. Reclama que se despida al ya expresidente no ejecutivo, Bertrand Kan, a quien señaló por ralentizar el proceso de nombramiento de un consejero delegado. Y además urge a los consejeros para alcanzar un acuerdo "urgentemente" y designar al sucesor de Tobías Martínez.

Según explican desde TCI, el fondo de Hohn, Kan debe "renunciar inmediatamente en el consejo de Cellnex". Para el socio de TCI Jonathan Amouyal, "es muy inusual que un expresidente permanezca en el consejo como miembro una vez que se le pidió que se fuera", tal y como ha reconocido este martes a Bloomberg. Eso sí, acoge "con satisfacción" la decisión de cesarlo y sustituirlo por Anne Bouverot que es consejera independiente desde el mes de mayo de 2018 y forma parte de la Comisión de Auditoría.

La decisión adoptada en la reunión ordinaria del consejo mantenida este pasado lunes era un primer gesto por parte de la compañía para apaciguar los ánimos y allanar el camino de la designación del primer ejecutivo. Pero la realidad es que los efectos prácticos del movimiento son muy limitados, pues el voto de Bertrand Kan -que ha rechazado posicionarse a favor de un candidato más cercano a Edizione- seguía siendo válido.

Por tanto, el reparto de los votos se ha mantenido intacto. Eso sí, la tarea de 'arbitraje' será ejecutada por la nueva presidenta. El ya expresidente es una persona que ha mantenido cercanía con Tobías Martínez. Y fue señalado con el dedo por TCI, junto con otros dos consejeros, como culpable de un retraso en el proceso de selección. "Creemos que Cellnex es una gran empresa, pero en nuestra opinión no puede alcanzar todo su potencial porque se ve frenado por un gobierno corporativo deficiente", aseguró el fondo, después de reconocer que "había perdido la confianza" en Kan.

Los otros dos consejeros señalados por TCI eran Alexandra Reich, que representa a GIC (tercer mayor accionista), y el independiente Peter Shore. El fondo activista amenazó con incluir estos ceses como puntos en el orden del día de la junta, en el que también propondría el nombramiento como miembro del consejo de Amouyal. Los derechos de voto con los que cuenta apenas suman el 3%, aunque supera en total el 9%, pues el resto lo controla a través de derivados financieros.

Los bloques

La designación en Cellnex requiere de un alto grado de consenso, como avanzó La Información. La aprobación de un nuevo consejero delegado necesita ocho de once votos. Y eso a día de hoy no se ha producido. El 'núcleo duro' cercano a Tobías Martínez era más partidario de un recambio formado en la casa, que tenga 'ADN Cellnex'. Tanto el responsable financiero, José Manuel Aísa, como el director general adjunto, Alex Mestre, serían candidatos naturales.

Hay otra parte del consejo que plantean un cambio más profundo en ese primer sillón. La familia Benetton se enmarcaría en este lado junto al propio Hohn. Algunos de los nombres que han sonado tienen 'ADN italiano'. En la prensa italiana especializada se lleva semanas señalando dos directivos. Uno de ellos es muy conocido: Marco Patuano, un 'hombre de Edizione'. Este fue el anterior presidente no ejecutivo y también dominical en representación de Connect (Benetton, GIC y Aida).